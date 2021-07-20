Ben tek siz hepiniz!

Erdoğan'ın “Yüksek enflasyonla mücadele için takım oyunu gerekiyor” söylemi ile başkanlık sistemi birbirleriyle uyuşmuyor. Boşuna şahsım demiyor. Tek kişinin karar aldığı bir ortamda takımdan söz etmek pek gerçekçi durmuyor.

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Bağımsız karar alabilecek bir bürokratik veya kurumsal yapı kaldı mı?

İstatistik Kurumu neredeyse Türkiye'nin en güvenilmez oluşumu… Ha Merkez Bankası ha Merkez Büfe… Kurum tamamen parti politikası uygulayıcısı…

Kamu bankalarının yönetim kurulları komple partinin kredi kolları… Yandaş şirketlere verilen zararına krediler ile tarihlerinin en ağır zararı ile karşı karşıya kaldı.

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Tüm bu kurumlara karşı güven kaybolunca şaha kalkacağımız yönündeki verilen vaatlerde tek şaha kalkan dolar oldu.

Biraz daha başa dönersek, 2 Ocak 2018'de 1 Amerikan Doları'nın Türk Lirası karşılığı 3.76 liraydı… O günden bugüne yüzde 130 kazandırdı!

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Amerika faizleri yükseltti; dolar TL'ye karşı yükseldi.

Amerika faizleri düşürdü; dolar TL'ye karşı yükseldi.

Amerika faizleri sıfırladı; dolar TL'ye karşı yükseldi.

Virüs geldi; dolar TL'ye karşı yükseldi.

Aşı bulundu; dolar TL'ye karşı yükseldi.

Amerika trilyonlarca dolar bastı; dolar TL'ye karşı yükseldi.

Petrol fiyatı düştü; dolar TL'ye karşı yükseldi.

Petrol fiyatları arttı; dolar TL'ye karşı yükseldi.

Burada esas soru; “Dolar mı değer kazanıyor yoksa Türk Lirası mı değer kaybediyor?” olmalı… Demek ki; Sorun bunların hiçbiri değildi! Türkiye tamamen sistemsel açmaza girmişti…

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Daha nefes almadan 2018'de yeni getirilen başkanlık sisteminin ilk seçimine gidildi…

2019 yılı nefes aldırmadı… Önce yerel seçimler için son kalan son kuruşlar ve Merkez Bankası akçeleri harcandı. Seçim tekrarlanınca iş beka sorunu olarak karşımıza çıktı…

Bütçe açığı ekonominin kaldıramayacağı boyuta çıktı… Para basıldı. 2020 virüsün yılı… 2021 hepsinin toplamı…

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İşlerin eskiye dönmeyeceği aşikar… Cin şişeden çıktı. Peki, bunu kim yaptı?

Takım oyunu falan diyor ama işin enteresan tarafı 19 yıldır ülkenin yönetim takımında olan bir kişi haricinde herkes değişti… Yine ekonomi düzelmedi. Daha da kötüye gitti.

Herkes yolcu oldu, bir kişi hancı kaldı. Acaba problemin kaynağı o olabilir mi? Yüksek enflasyonla mücadele için ne yapılması gerektiğini buldum sanki…