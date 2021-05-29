Akıl alır gibi değil… O müthiş sözleri duyunca irkildim, şaşırdım ve ilk defa ülkemizin geleceğinden endişeye düştüm.

Hiçbir ülkenin Cumhurbaşkanı böyle konuşmaz!

O görevdeki insan birleştirici olur. Huzuru ve güvenliği sağlamak Cumhurbaşkanı'nın görevidir. Ülkenin her şeyinden o sorumludur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Rize'de uğradığı saldırıyı kınayacağı yerde:

“Dersini verdiler! Daha neler olacak neler? Bunlar iyi günler…” demesi şaşkınlık yaratan sözlerdir.

Bugün ülkemizde uygulanan “Tek Adam Sistemi”nde canımız bile Cumhurbaşkanı'na emanettir.

Fakat onun “Bunlar iyi günler. Daha neler olacak, neler?” demesi insanın aklına kötü şeyler getiriyor!

Düşünüyorum da… Daha kötü ne olabilir?

Muhalefet liderleri gittikleri kentlerde taşlanacak mı, ne olacak?

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Rize saldırısından sonra dehşet verici bir haber de Muğla'dan geldi.

AKP'li din öğretmeni Yunus Taşkıran, uzun namlulu, dürbünlü silahıyla poz vererek, Cumhurbaşkanı'na “Emrinizdeyiz” diye mesaj yollayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya:

“Biz de senin emrindeyiz ağa… 600 metreden nokta atışı yaparız!” diye mesaj gönderdi.

Yani, keskin nişancı adam… 600 metre gibi çok uzak bir mesafeden bir insanı alnının ortasından vurabilir. Bu nasıl bir din adamıysa?

İktidarın davranışları böyle gözü dönmüş, saldırgan kişilere cesaret veriyor.

Söylendiği gibi eğer bunlar iyi günlerimiz ise ülkenin geleceği karanlık demektir.

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Meral Akşener bir parti lideri… Bir kadın… Bir anne…

Ülkede kadına yönelen şiddet, siyasete de mi yansıyacak?

Cumhurbaşkanı'nın, Rize saldırısı için “Az bile yaptılar!” demesi talihsizliktir!

Ya ne yapsalardı? Darp edip hastanelik mi etselerdi?

Kadın cinayetlerine bir yenisi mi eklenseydi?

Demokrasinin raydan çıkıp, ülkemizin şiddete teslim olmasından korkmamak mümkün değil! İnsanlar canlarını kime emanet edecek?

Mustafa Denizli

Mustafa Denizli, muhteşem bir başarıya ulaşarak Birinci Lig takımı İzmir Altay'ı süper lige çıkarttı.

Mustafa Denizli önceki yıllarda Türkiye'nin en büyük üç takımı, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ı, şampiyon yapan tek teknik direktördür. Altay'ı şampiyon yapıp 18 yıl aradan sonra tekrar süper lige yükseltmesi, en az onlar kadar büyük bir başarıdır.

Mustafa Denizli'yi hem futbolcu, hem de 1987 yılından bu yana teknik direktör olarak izlerim. Futbol bilgisine, sözüne ve dürüstlüğüne güvenilen sportmen bir adamdır.

Birinci Lig takımı Altay'ın teknik direktörlüğünü kabul ettiği zaman “En büyük hayalim Altay'ı süper lige çıkartmak” demişti. Ücret olarak bir lira bile almamış, kendisine ödenecek paranın şehit ailelerine verilmesini istemişti. Bu da onun nasıl bir insan olduğunu gösteriyor.

Dün Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski başkanlarından Mustafa Kemal Ulusu ile sabah yürüyüşü yapıyorduk. Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Altay takımının süper lige yükselişinden söz açılınca:

“Şampiyonluk Mustafa Denizli'ye yakıştı. O büyük bir teknik direktördür.” dedi. Ben de aynı kanıdayım.

TEBESSÜM

Millet neden ayılmaya başladı?

Gelişen olumsuz olaylar, iktidar yanlılarını hem şaşırttı, hem de endişeye düşürdü.

İki AKP'li, ülkeyi saran yolsuzluklar nedeniyle birbirlerine dert yanarken, biri:

“Şoktayım valla. Biz neden böyle çuvalladık?” diye soruyor.

Diğeri “Sen hepsini boş ver. En önemli sebep nedir biliyor musun?” diyor ve ekliyor:

“Bizimkiler rakıya fazla zam yapınca millet ayılmaya başladı!”

GÜNÜN SÖZÜ

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