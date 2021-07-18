Türk askeri ihraç malı mı?

Yeni bir tehlike ile karşı karşıyayız!

Para uğruna Afganistan bataklığına dalmak üzere olduğumuz anlaşılıyor.

20 yıldır Afganistan'ı işgal altında tutan Amerika büyük kayıplara uğradı ve sonunda “Pes” dedi.

Yenilgiyi kabul eden ABD Başkanı Biden, askerlerini Afganistan'dan çekiyor.

Fakat, o ne?

AKP hükümeti, Afganistan'ın Başkenti Kabil'deki “Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı”nın güvenliğine talip oldu.

Neyin karşılığında?

130 milyon dolar! Evet, Amerika bunun için bize 130 milyon dolar verecekmiş!

Uluslararası spekülatör George Soros bir vakitler:

“Türkiye'nin en önemli ihraç malı ordusudur.” demişti.

AKP iktidarı, Soros'un tavsiye niteliğindeki bu sözlerini mi izliyor, nedir, Türk askerini Afganistan cehennemine yolluyor?

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Afgan kardeşlerinin menfaati için çalıştığını, Mehmetçik'in huzur için Kabil'de olacağını söyleyerek:

“Onların sulhu, sükûnu, huzuru ve güvenliği için yapacağımız ne varsa yaptık, bundan sonra da yapacağız” dedi. Fakat…

Afganistan'ın yüzde 75'ine hâkim olan Taliban öyle düşünmüyor, hiçbir ulusu ayırmadan “Topraklarımızdaki her yabancı bizim düşmanımızdır” diyor.

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Taliban sözcüsü Suheyol Shaheen, Moskova'da yaptığı açıklamada:

“Tüm yabancı güçler Afganistan'dan çekilmeli.” dedi ve Türkiye'nin Kabil'deki uluslararası havaalanının güvenliğini üstlenme kararı için:

“Bu akıllıca bir şey değildir. Bizim egemenliğimizin ihlalidir. Ulusal çıkarlarımıza aykırı olan böyle bir işgale izin vermeyiz! Eylülden sonra ülkede kalacak tüm yabancı askerler işgal gücü (yani düşman) muamelesi görecektir.” diye konuştu.

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Ruslar, Afganistan'ı 10 yıl işgal altında tutmuşlar, sonunda büyük kayıplara uğrayarak çekilmişlerdi.

Amerikalıların işgali 20 yıl sürdü, sonunda onlar da “Pes” dedi. Şimdi çekiliyorlar!

Peki, Türk askeri orada niçin, ne uğruna kalacak?

Dostluk, kardeşlik lâfları geçerli değil… Afganlar bunu kabul etmiyor ve para uğruna olduğunu herkes biliyor!

Bunun sorumluluğu büyüktür!

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Türkiye'nin ABD ile Kabil'deki uluslararası havaalanı konusunda uzlaşması üzerine iktidara sert eleştiriler yönelten İYİ Parti lideri Meral Akşener:

“Afganistan'ı kim bu hale getirdiyse (Amerika'yı kastediyor) bırakın o toplasın. Sırf Başkan Biden'a şirin görüneceksiniz diye riske girmenin akılla izah edilebilir yanı yoktur.” diye tepki gösterdi.

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AKP iktidarını uyarıyoruz!

Afganistan bir ateş çemberidir, ölüm tuzağıdır!

Taliban'ın dini imanı yoktur!

…Ve Soros denilen spekülatör halt etmiştir!

Askerimiz asla ihraç malı değildir!

Vatan savunması için hepimiz ölürüz, ancak, Afganistan bizim vatanımız değil!

Türkiye, hem Kabil Hükümeti, hem de Taliban'la anlaşmaya, uzlaşmaya varmadan orada asker tutmamalıdır.

ABD Başkanı Biden'a şirin görünmek ve 130 milyon dolar almak için Mehmetçik ateşe atılamaz!

TEBESSÜM

Temel fıkrası gibi!

Hafta içinde Hatay'da ellerinde pankartlarla protesto yürüyüşü yapanlar “Türkiye'de Afganlı göçmen istemiyoruz!” diye bağırıyorlardı.

Taşıdıkları pankartlarda da “Afgan, memleketine dön”, “Evine dön” anlamına gelen İngilizce “Afgan go home” yazılıydı.

Afganları Türkiye'de istemeyip kovanlar kimlerdi dersiniz?

Türkler mi? Hayır! Türkiye'de yaşayan Suriyeliler!

GÜNÜN SÖZÜ

Akılsızlar hiçbir zaman huzursuzluk ve endişe duymaz!