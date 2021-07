Yıl, 1956.

Konser için Florida'ya gelen Elvis Presley, karşısında yargıç Marion Gooding'i buldu:

-“Ya kalça sallamazsın ya da tutuklanırsın!”

O sırada yerel kilise gruplarıyla birlikte binlerce kişi Elvis'i protesto ediyordu. Muhafazakâr dalga büyüyünce Elvis askere alındı; üzerine üniforma geçirildi.

Dergilerde, gazetelerde sıklıkla askeri üniformalı fotoğrafları yayınlanan Elvis'in kalça danslarına artık kimse kızmıyordu. Elvis, “vatanın evladı” olmuştu artık!

Savaş karşıtı Elvis, Soğuk Savaş yıllarındaki ABD'de işgalinin “kültürel silahına” dönüştürüldü…

Aradan kırk yıl geçti…

Yıl, 1996.

Robert De Niro, 1996 yılında Venedik Film Festivali'nde (Freddie Mercury tarafından kurulan) Queen üyeleri Brian May ve Roger Taylor'la yan yana geldi. Üçlünün sohbetlerinden ortaya Queen müzikali çıktı: We Will Rock You…

2001'de Londra'da sahnelenmeye başlayan oyunu 2008'de Dominion Tiyatrosu'nda seyrettim. “We Will Rock You” müzikali 300 yıl sonrasının tasvirini yapıyordu: Küreselleşmeye/ ticari pop müzik endüstrisine, Queen'in “Bohemian Rhapsody”, “Radio Ga-Ga” ve “I Want To Break Free” gibi şarkılarıyla göndermeler yaparak, “Rock'n Roll asla ölmez” mesajı veriyordu. Elvis'in kalça sallamasına öfkelenenlere gönderme yapılıyordu: “We will rock you/ Sizi sallayacağız…”

Sadece müzik değil…

Amerikan sineması/ Hollywood da Amerikan emperyalizminin emrinde görev yaptı.

Böyle böyle Vietnam Savaşı'na “gönüllü asker” yapılan 60 bin Amerikan yoksulu hayatını kaybetti…

AMERİKAN KANDIRMASI

John McCain…

Hem babası, hem dedesi ABD Deniz Kuvvetleri'nde amirallik yaptı. Kendisi de 1954 yılında ABD Deniz Kuvvetleri Akademisi'ne girdi. Deniz kuvvetlerine ait savaş uçaklarında pilotluk yapmak üzere Vietnam Savaşı'na gönderildi…

1981'de siyasete girdi; Cumhuriyetçi Parti'nin katı muhafazakâr grubunda yer aldı. Amerikan Senatosunda uzun bir süre Silahlı Kuvvetler Komitesi'nde üyelik yaptı.

4 Kasım 2008 tarihinde yapılan başkanlık seçimlerinde McCain, Cumhuriyetçi Parti adayı olarak Obama ile yarıştı; kaybetti.

O seçim sürecinde ziyarete gittiği askerlere şu sözleri etti:

-“Arkadaşlarım, sizden Washington'a bir daha gidişinizde Vietnam Savaş Anıtı'na uğrayıp oradaki siyah granite oyulmuş isimlere bakmanızı istiyorum. Pek çok Hispanik (İspanyol) isim göreceksiniz. Bugün Irak'a veya Afganistan'a gittiğinizde Hispanik kökenli askerleri göreceksiniz. Hatta bu ülkenin vatandaşı bile olmayan ama bu ülkeyi canları pahasına seven, bu mübarek millet için savaşarak vatandaşlığa giden yolu hızlandıran yeşil kart sahibi askerler ile tanışacaksınız. Bunların Tanrı'nın çocukları olduğunu aklınızdan hiç çıkarmayın…”

Aynı McCain, iki yıl sonra/ 2010'da kanunlaşan göç karşıtı yasayı destekledi! Neyse konu bu değil…

Artık toparlayayım:

MEMET NÖBETE

Elvis Presley gibi popüler ikon aracılığıyla, iki büyük dünya savaşından çıkan Amerikan yoksulları yine cepheye sürüldü…

Bir sayı vereyim: 1950'de Amerikan silahlı kuvvetlerinde yaklaşık 20 bin Hispanik vardı. Elvis benzeri propaganda etkisiyle Hispanik-Amerikalılar gönüllü olarak askere gitti ve sayı 148 bin oldu! Öyle ki, Vietnam'da 170 bin Hispanik'in görev yaptı ve 3 bin 70'i öldü.

Hispanikler, Irak Savaşı başladığında askere alınan deniz piyadelerinin yüzde 18'ini oluşturdu.

Sonraki yıllar…

Başkan W. Bush 2002'de, ABD ordusunda askerlik hizmetlerinde görev yapan göçmenlerin vatandaşlık sürecini hızlandırmak için emir yayınladı. Göçmenler askerlik yaparsa vatandaşlık alabilecekti! Böylece yeşil kart sahipleri cephelere gönderildi.

Bugün dünyanın dört yanında 40 bin göçmen, Amerikan ordusunda görev yapıyor. Örneğin… Irak'ta görev yaparken 12 bin Amerikan askeri Amerikan vatandaşlığına kabul edildi.

Fakat bugün:

Amerikan beyazı askere gitmek istemiyor.

Amerikan siyahı askere gitmek istemiyor.

Amerikan Hispanikler askere gitmek istemiyor.

Amerika'daki yeşil kartlılar askere gitmek istemiyor.

Elvis ve Hollywood ile başlayan masalın sonuna gelindi. ABD asker bulmakta zorlanıyor. Irak'tan, Afganistan'dan askerlerini çekti.

Peki, ABD işgal topraklarına kimi sokacak:

NATO kılıfıyla yoksul Mehmetçik'i…

1950'de Kore ile başladı; ve Somali'den Kongo'ya, Irak'tan Afganistan'a sürüyor bu oyun…

Türkçesi, alavera dalavera yoksul Memet nöbete oyunu bu…

Elbet gün gelecek:

“We will, We will rock you” şarkısı söylenecek bu ülkede:

Sizi, sizi sallayacağız…