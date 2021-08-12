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Türklere yer yok…

Türkiye Cumhuriyeti'ni 20 yıldır ‘nasıl uygun gördülerse' öyle idare eden AKP'nin genel başkan yardımcısı Mehmet Özhaseki ilan edince öğrenmiştik, ayağımıza gelen kazancı… Ülkelerinde mükemmel eğitim sistemleri olduğu, her biri kalifiye eleman yetiştikleri için sanayimizi, başta Suriyeliler olmak üzere Afganlar ve diğer göçmenler ayakta tutuyor! Bunu unutmayalım ve halimizde bir problem var mı bakalım.

Çalışan ve işsiz problemi

Türkiye'deki ‘kayıtlı' 3 milyon 690 bin 896 Suriyeli'nin yüzde 20.4'ü 15-24 yaş grubunda. Yani, tıpkı bizdeki gibi ‘çalışma' çağında… Buna göre en az bir milyon Suriyeli memleketimizde ‘sanayimizi ayakta tutmak' için var gücüyle çabalıyor! Fakat, devletin kayıtlarına göre Türkiye'de çalışan göçmenlerin toplam sayısı 145 bin 232 ve sadece 63 bin 789'u Suriyeli!

Devletin defterine yazdığı 3 milyon 690 bin Suriyeli'den çalışma çağında olan bir milyon kişi nerede peki? Yanıt basit: Kayıt dışı çalışıyorlar…

Bu durumda kaç göçmen var acaba? Bilemiyoruz! Çünkü, kıymetli idarecilerimiz memlekette toplam kaç milyon göçmen var, kaçı çalışıyor, kaçı işsiz, kaçı nerede bununla ilgilenmiyor.

Verileri inandırmasa, zaman zaman güldürse de TÜİK'in açıkladığı resmi işsiz Türk sayısı var Allah'tan! Umudu kesenlerle birlikte 10 milyona yakın işsizimiz var lafını duymaktan sıkıldıysanız, bir de bunu deneyin: Haziran 2020-Haziran 2021 tarihleri arasında (ki işten çıkarma yasağı var) 1 milyon 49 bin kişi ‘işsizlik ödeneği' almak için başvurdu.

Kayıt dışı çalışan sadece Suriyeliler'in sayısı bir milyon! Son bir yılda işsizlik ödeneği için başvuran Türkler'in sayısı da bir milyon… Çıkaralım birbirinden. Eşittir, 1.000.000 işsiz Türk eder!

Patlıcan ve hıyar problemi

Türk insanı, çalıştıkları kurumlardan ortalama 10 bin lira maaş alıyor(!) Emekli maaşları da zaten fazlası var azı yok, ortalama 7 bin 500 lira(!)

E her hafta semt pazarına çıkıyor ya da en yakın markete gidiyoruz. Bir bakıyoruz Allah'ın patlıcanı 4-5 lira. Bildiğin hıyar 4.5 lira. Yazın ortası kabağın kilosu 4.5 lira. Bir demet maydanoz 1.5, 2 lira! Tamam zenginiz de Anadolu'da yaşıyoruz birader, bu kadar olmaz ki…

Türkiye Ziraat Odaları Birliği de ‘bu kadar olmaz ki' deyip tek tek bakmış. Görüp rapor ettiği şu; üreticide patlıcan 1 lira 22 kuruş, hıyar 1 lira 40 kuruş, kabak 1 lira 44 kuruş, maydanoz demedi 60 kuruş… Ekonomistlere soruyoruz, niye böyle? İki nedeni var. İlki yüksek maliyetler, eyvallah. İkincisi, artan ihracat! Ürünler yabancıya gittiği için, yerliye ateş pahası patlıcan kalıyor.

Hıyarı üreticiden 1 lira 40 kuruşa alıp dolar, euro karşılığı dışarıya satıyorlar. Kalan hıyarlara ne oluyor? Az oldukları için kıymete binip 4.5 lira!

Türk lirası problemi

İstanbul'da başta Bağdat Caddesi, ünlü alış veriş merkezleri, ‘randevu' ile hizmet veren lüks mağazalar dolup dolup boşalıyor son zamanlarda. Görmüşsünüzdür mutlaka… Çoğu Arap, mağaza önlerinde bu sıcaklarda kuyruğa girmiş bekliyorlar, yazık… O dünyaca ünlü markalardan birinde kadın cüzdanı fiyatına baktım. Outlet fiyatı bile 7 bin lira!

83 milyondan 82 milyon Türk'ün küçük dilini yutma korkusu yüzünden vitrinlerine bile bakamadığı Türkiye'deki bu mağazaların önünde kuyruklar neden uzuyor acaba?

1 dolar = 8 lira 64 kuruş… 1 euro = 10 lira 12 kuruş! Bu yüzden olmasın?

Memleketin problemi

Memleketin kapılarını açık unuttunuz! Gelen giriyor, giren kalıyor.

Sanayiyi Suriyeli kurtarıyor. İş bulamayan Türkler işsizlik maaşı kuyruğunda!

Patlıcan dolarla yabancıya, elde kalanı Türklere 5 lira.

Taliban'dan kaçan Afganlar Taliban bayrağı açtı, misafirperver Türkler ya sabır çekip bayrak açmıyor.

Suriyelisi, Iraklısı, İranlısı, Afganı, Arapları derken kiralar, ev, dükkan fiyatları uçuyor. Envanterimizde uçak olmadığı için yetişemiyoruz uçana, kaçana.

Türklerin önünden bile geçemediği mağazalarda kuyruk var.

Bir bardak çay içeceğiz kafeler Arap konuk dolu, Türke yer yok.

El elde, baş başta bekleyip umut ediyoruz… Sel olmasa, deprem olmasa, yangın olmasa ama yine de Cumhurbaşkanı buralara uğrasa. Belki kafamıza bedava bir paket keyif çayı denk gelir de hiç olmazsa çay problemini çözeriz!