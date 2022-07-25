Abone Ol

Alman havayolu şirketi Lufthansa’ya grev çağrısı

Almanya'da Lufthansa havayolu şirketinin bağlı olduğu sendika, çalışanlara 27 Temmuz'da 1 günlük grev çağrısında bulundu.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Alman havayolu şirketi Lufthansa’ya grev çağrısı

Alman havayolu şirketi Lufthansa’nın bağlı olduğu sendika, Lufthansa’nın yer hizmetlerinde çalışan personelinden 1 gün boyunca grev yapmasını istedi.

Lufthansa çalışanlarının zam talepleri konusunda yönetimle anlaşmaya varamayan sendika 27 Temmuz’da çalışanları 1 günlük greve çağırarak, Almanya genelinde lojistik, kargo ve teknik çalışmalardan sorumlu 20 bine yakın işçinin işi bırakmasını talep etti. İşçiler, maaşlarına yüzde 9,5 oranında artış istiyor.

Lufthansa, Kiev uçuşlarını durduruyor İlginizi Çekebilir Lufthansa, Kiev uçuşlarını durduruyor

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster