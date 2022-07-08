Aranıyor: Hindistan’ın bağımsızlık kutlamaları için 200 milyon bayrak
Hindistan, 1947'de İngiliz yönetiminden kurtulup bağımsızlığını ilan etmesinin 75. yılını kutlamaya hazırlanıyor.
Buna göre, Hindistan’daki her evden, 15 Ağustos Bağımsızlık Günü’nde ulusal bayrağı dalgalandırmaları istendi.
Times’ın haberine göre, 200 milyona kadar bayrak tedarik etmek için Hindu milliyetçi hükümeti, Mahatma Gandhi’den ilham alan üç rengin ev yapımı pamuk, ipek veya yünden yapılması gerektiği geleneğini gevşetiyor.
Üreticilerin, anma törenine özel olarak makine kullanmalarına ve polyester veya başka herhangi bir sentetik kumaştan bayrak yapmalarına izin verilecek.
VATANSEVERLİK DUYGUSU UYANDIRILACAK
Kültür Bakanlığı’nın “her evde bayrak” kampanyası, tüm devlet dairelerine gönderilen bir bildiriye göre, “vatandaşların kalbindeki vatanseverlik duygusunu uyandırmak ve ulusal bayrağımız hakkında farkındalığı artırmak” için tasarlandı.
Vatanseverlik gösterileri iktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) hükümeti tarafından teşvik ediliyor ve Hintlilerin ulusal gururlarını göstermek için kendi bayraklarını satın almaları bekleniyor.