Abone Ol

Aranıyor: Hindistan’ın bağımsızlık kutlamaları için 200 milyon bayrak

Hindistan, 1947'de İngiliz yönetiminden kurtulup bağımsızlığını ilan etmesinin 75. yılını kutlamaya hazırlanıyor.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 12:06 - 08 Temmuz 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Aranıyor: Hindistan’ın bağımsızlık kutlamaları için 200 milyon bayrak

Buna göre, Hindistan’daki her evden, 15 Ağustos Bağımsızlık Günü’nde ulusal bayrağı dalgalandırmaları istendi.

Times’ın haberine göre, 200 milyona kadar bayrak tedarik etmek için Hindu milliyetçi hükümeti, Mahatma Gandhi’den ilham alan üç rengin ev yapımı pamuk, ipek veya yünden yapılması gerektiği geleneğini gevşetiyor.

Üreticilerin, anma törenine özel olarak makine kullanmalarına ve polyester veya başka herhangi bir sentetik kumaştan bayrak yapmalarına izin verilecek.

VATANSEVERLİK DUYGUSU UYANDIRILACAK

Kültür Bakanlığı’nın “her evde bayrak” kampanyası, tüm devlet dairelerine gönderilen bir bildiriye göre, “vatandaşların kalbindeki vatanseverlik duygusunu uyandırmak ve ulusal bayrağımız hakkında farkındalığı artırmak” için tasarlandı.

Vatanseverlik gösterileri iktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) hükümeti tarafından teşvik ediliyor ve Hintlilerin ulusal gururlarını göstermek için kendi bayraklarını satın almaları bekleniyor.

Hindistan'da tek kullanımlık plastik ürünlere yasak İlginizi Çekebilir Hindistan'da tek kullanımlık plastik ürünlere yasak Twitter, Hindistan hükümetine dava açtı İlginizi Çekebilir Twitter, Hindistan hükümetine dava açtı Hindistan hükümeti Müslüman yöneticileri tarih kitaplarından çıkardı İlginizi Çekebilir Hindistan hükümeti Müslüman yöneticileri tarih kitaplarından çıkardı

 

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster