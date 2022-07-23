Azerbaycan’dan tahıl sevkiyatı anlaşması ile ilgili açıklama

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ukrayna, Türkiye ve Rusya arasındaki tahıl sevkiyatı anlaşması, küresel gıda güvenliği için çok önemli bir adım" ifadeleri kullanıldı.

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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünya pazarına ulaştırılması için Türkiye’nin girişimleriyle Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında dün İstanbul’da imzalanan anlaşmayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Azerbaycan'ın, tahıl ihracatı anlaşmasının imzalanmasını ve Türkiye ile BM’nin başarılı arabuluculuk çabalarını memnuniyetle karşıladığının kaydedildiği açıklamada, “Ukrayna, Türkiye ve Rusya arasındaki tahıl ihracatı anlaşması, küresel gıda güvenliği için çok önemli bir adım” ifadeleri kullanıldı. Anlaşmanın bir an önce uygulanmaya başlanmasının sabırsızlıkla beklendiği de belirtildi.

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