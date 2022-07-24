Bahamalar’da göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu: 16 ölü

ABD'ye gitmeye çalışan Haitili göçmenleri taşıyan teknenin Bahamalar açıklarında alabora olması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti.

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Karayipler'deki takımada ülkesi Bahamalar açıklarında ABD’ye gitmeye çalışan Haitili göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu.

“YAS TUTUYORUZ”

Kazada 16 kişi hayatını kaybetti. Bahamalar Çalışma ve Göçmenlik Bakanı Keith Bell yaptığı açıklamada, kazadan 4 kadın ve 17 erkeğin sağ kurtarıldığını belirterek, “Daha iyi bir yaşam arayanların hayatlarını kaybettiği için yas tutuyoruz” dedi. Bahamalar polisi tarafından yapılan açıklamada, teknenin New Providence Adası'nın yaklaşık 11 kilometre açığında alabora olduğu aktarıldı.

Bahamalar, ABD'ye ulaşmak isteyen Haitili göçmenler için sık kullanılan bir geçiş rotası olarak biliniyor.

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