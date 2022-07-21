Çin ve Japonya arasında gerilim: “Savaş gemisi kara sularımızı ihlal etti”

Japonya Savunma Bakanlığı, Çin donanmasına ait bir geminin ülke kara sularını ihlal ettiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Japonya Savunma Bakanlığı, Çin donanmasına ait bir geminin dün ilk olarak yerel saatle 18.50 sıralarında Yakushima adasının güneyindeki sularda görüldüğünü, 20.00 sıralarında ise Japonya kara sularına girdiğini bildirdi.

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri’ne (MSDF) ait bir gemi ve uçak tarafından yapılan gözlem faaliyetlerine göre yaklaşık 3.5 saat süreyle ülke kara sularında kalan geminin Kuchinoerabujima adasının batısındaki Japonya sularından batıya doğru hareket ederek ihlali sonlandırdığı kaydedildi.

Gelişmenin ardından teyakkuza geçen Japonya Savunma Bakanlığı, Çin gemisinin bölgede ne amaçla bulunduğunu belirlemek üzere detaylı inceleme başlattı.

Nisan ayından bu yana bir Çin donanma gemisinin ilk kez Japonya kara sularını ihlal ettiği öğrenilirken, yaşanan olay bu yılki 6’ıncı sınır ihlali olarak kayıtlara geçti.

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