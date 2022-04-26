Lefkoşa’da deprem (Son depremler)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da saat 22.11'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Lefkoşa’da deprem oldu. AFAD’ın verilerine göre, yerin 7.77 kilometre derinliğindeki deprem 4.6 büyüklüğünde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin Akdeniz’de yerin 9.1 kilometre derinliğinde ve 4.7 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

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