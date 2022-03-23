“Rus askerleri kadınlara tecavüz ediyor, halka ateş açıyor”

Rusya’nın Ukrayna işgali yaklaşık 4 haftayı geride bırakırken, ülkeden korkunç hikayeler gelmeye devam ediyor. Euromaidan Press isimli internet gazetesine konuşan Ukraynalı bir kadın, Rus askerlerinin kuşatma altındaki İrpin’de kadınlara tecavüz ettiğini ve bodruma saklanan sivillere ateş açtığını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna'da çatışmaların yoğun olduğu Kiev'e bağlı İrpin'den kaçan 30 yaşındaki Anastasya Taran, Rus askerlerinin kadınlara tecavüz ettiğini ve bodruma saklanan sivillere ateş açtığını anlattı.

Rus işgali öncesinde garson olarak çalışan genç kadın, işgal altındaki kasabada koşulları “cehennem” olarak niteleyerek işgalcilerin halka muamelesinin dayanılmaz boyutlara ulaştığını söyledi. Euromaidan Press isimli internet gazetesine konuşan Taran, Rus askerlerinin evlere girerek insanlara rastgele ateş açtığını ve Ukraynalıları evlerinden attığını öne sürdü. Eşiyle beraber Lviv'e kaçmayı başaran Taran, “Kadınlara tecavüz ediyorlar ve ölüleri üst üste atıyorlar” dedi.

Rus askerlere yönelik tecavüz iddiaları daha önce de gündeme gelmişti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ve milletvekili Lesia Vasilenko da daha önce Rus askerlerin sivillere cinsel istismarda bulunduğu yönündeki haberleri aktarmıştı. Kuleba, bu olayların soruşturulması çağrısında bulunmuştu.

Ukrayna'da esir düşen bir Rus askerinin cebinden çok sayıda prezervatif çıktığını gösteren bazı videolar da Ukraynalılar tarafından paylaşılmıştı.

Rusya'nın ele geçirdiği Herson'da yaşayan Svetlana Zorina isimli bir kadın da CNN'e tecavüze uğradıklarını anlatan çok sayıda Ukraynalı kadınla karşılaştığını anlatmıştı.

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