Rus gazeteci, Kiev’de hayatını kaybetti

The Insider gazetesi muhabiri Oksana Baulina, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti.

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Baulina’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Podolsky bölgesinde Rusya tarafından düzenlenen saldırı sonrası bölgedeki son durumu görüntülediği belirtildi.

The Insider’dan yapılan açıklamada, saldırıda Baulina’nın yanı sıra bir kişinin daha hayatını kaybettiği, iki kişinin de yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Baulina’nın, The Insider’a katılmadan önce Rusya’da Yolsuzlukla Mücadele Vakfı için yapımcı olarak çalıştığı aktarıldı.

The Insider, mesajında Baulina’nın ailesine ve arkadaşlarına taziyelerini iletti.

“SAVAŞI ELE ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Gazeteden yapılan açıklamanın devamında ise “Sivillerin ve gazetecilerin ölümüyle sonuçlanan yerleşim alanlarının ayrım gözetmeksizin bombalanması gibi Rus savaş suçları da dahil olmak üzere Ukrayna’daki savaşı ele almaya devam edeceğiz” mesajına yer verildi.

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