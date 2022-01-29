Rusya, Belarus’a tatbikat için yeni füze sistemleri gönderdi
Rusya, "Birlik Kararlılığı-2022" tatbikatı için Belarus'a Pantsir-S füze sistemleri gönderdi.
Ukrayna krizi nedeniyle tansiyonun yüksek olduğu bir dönemde Rusya ile Belarus’un düzenleyeceği ortak askeri tatbikat için hazırlıklar devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı son açıklamada, “Birlik Kararlılığı – 2022” tatbikatı için demiryolu hattı üzerinden Belarus’a 2 adet Pantsir-S füze sistemi gönderildiğini duyurdu. Techizatların, Rusya-Belarus ortak hava savunma tatbikatında kullanılacağı aktartıldı.
Rus askerlerinin belirlenen noktalara yerleştirildiği belirtilirken, 9 Şubat’a kadar tatbikatın ilk ayağı olan füze sistemleri ve zırhlı araçların konuşlandırılacağı ve 10 Şubat’ta da tatbikatın resmen başlayacağı ifade edildi.
İki ülke ordusu tarafından Belarus topraklarında 10-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek tatbikat için Rusya daha önce 2 tabur S-400 Hava Savunma Sistemi, 12 adet Su-35 avcı uçağı ve çok sayıda zırhlı askeri araç göndermişti.