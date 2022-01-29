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Rusya, Belarus’a tatbikat için yeni füze sistemleri gönderdi

Rusya, "Birlik Kararlılığı-2022" tatbikatı için Belarus'a Pantsir-S füze sistemleri gönderdi.

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Rusya, Belarus’a tatbikat için yeni füze sistemleri gönderdi

Ukrayna krizi nedeniyle tansiyonun yüksek olduğu bir dönemde Rusya ile Belarus’un düzenleyeceği ortak askeri tatbikat için hazırlıklar devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı son açıklamada, “Birlik Kararlılığı – 2022” tatbikatı için demiryolu hattı üzerinden Belarus’a 2 adet Pantsir-S füze sistemi gönderildiğini duyurdu. Techizatların, Rusya-Belarus ortak hava savunma tatbikatında kullanılacağı aktartıldı.

Rus askerlerinin belirlenen noktalara yerleştirildiği belirtilirken, 9 Şubat’a kadar tatbikatın ilk ayağı olan füze sistemleri ve zırhlı araçların konuşlandırılacağı ve 10 Şubat’ta da tatbikatın resmen başlayacağı ifade edildi.

İki ülke ordusu tarafından Belarus topraklarında 10-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek tatbikat için Rusya daha önce 2 tabur S-400 Hava Savunma Sistemi, 12 adet Su-35 avcı uçağı ve çok sayıda zırhlı askeri araç göndermişti.

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