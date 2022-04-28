Uzmanlar uyardı: Ormanların yok edilmesi yaşamı tehdit ediyor

Yeni yayınlanan bir analize göre, geçtiğimiz yıl her dakikada 10 futbol sahası büyüklüğünde tropik orman yok edildi.

Sozcu.com.tr

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Maryland Üniversitesi ve Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) tarafından yapılan bir analizde, yaklaşık 11.1 milyon hektar ormanın, ağırlıklı olarak kesilen ağaçlar ve yangınlar nedeniyle yok olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bu yangınlardan bazıları kasıtlı olarak araziyi temizlemek için yakıldı ve birçoğu da iklim değişikliği nedeniyle daha da şiddetlendi.

CNN’de yer alan habere göre, 2021’de yok edilen tropik orman alanı tüm Küba adasını kaplamak için yeterliydi.

Araştırmacıların verilerine göre, kayıp 2020’dekinden daha az şiddetliydi, ancak tropik bölgelerde ormansızlaşma hala endişe verici bir oranda meydana geliyor.

ORMANSIZLAŞTIRMA İKLİMİ DE ETKİLİYOR

WRI’ın bildirdiğine göre, 2021’de kaybedilen alanın 3.75 milyon hektarı, her dakika 10 futbol sahasına eşdeğer olan, birincil tropikal ormandı.

Özellikle birincil tropik ormanlar, gezegenin ekolojik dengesi için hayati önem taşıyor, yaşamı destekleyen oksijeni sağlıyor ve biyolojik çeşitlilik sıcaklık noktaları görevi görüyor.

Ayrıca depolanmış karbon bakımından da zengindirler ve bu ormanlar kesildiğinde veya yakıldığında atmosfere karbondioksit (CO2) salarak küresel ısınmaya katkıda bulunurlar.

WRI’dan Frances Seymour, CNN’e yaptığı açıklamada, “Ormanların, özellikle tropik ormanların küresel iklim sisteminin bir parçası olduğunu kabul etmek önemli. Yani mekanik karbon depolama cihazları değiller, aslında enerji transferini ve atmosferin nem içeriğini, yağışları ve küresel dolaşım modellerini etkileyen şekillerde etkiliyorlar” dedi.

Yangınların tropikal orman kaybında giderek daha büyük bir rol oynadığını söyleyen Seymour, ormansızlaşma ve iklim değişikliği arasında bileşik bir etki olduğunu söyledi…

Seymour, “Ormansızlaşma meydana geldiğinde ve ormanlar kaybolduğunda, bu yalnızca atmosfere karbondioksit katkısı sunmakla kalmaz, aynı zamanda yağış düzenini bozar ve örneğin, kalan ormanları yangına karşı daha savunmasız hale getirerek, daha sıcak, daha kuru koşullara yol açacak şekilde yerel sıcaklıkları artırır” diyerek uyarıda bulundu.

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