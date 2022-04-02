Açık Öğretim Fakültesi sınavı başladı! AÖF sınav giriş belgesi…

Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin ara sınavları bugün itibariyle başladı. AÖF sınavları sabah saat 9.30’da, öğleden sonra saat 14.00’da başlıyor. Giriş belgesi geçtiğimiz günlerde erişime açılan AÖF sınavı 2-3 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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2021-2022 eğitim dönemi AÖF bahar dönemi ara sınavları öğrenciler tarafından merak ediliyor. AÖF'ün internet sitesinde yer alan akademik takvim altında sınav tarihleri paylaşıldı.

AÖF SINAVI BAŞLADI

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin bahar dönemi ara sınavlarının ilk oturumu sabah saat 9.30'da başlarken, öğrenciler erken saatlerden itibaren kampüsün yolunu tuttu. Sınav saatinin yaklaşmasıyla heyecan artarken, adayla sırayla yerlerini aldı. Türkiye'nin en kalabalık Açık Öğretim Sistemi'nin sınavında, 2-3 Nisan tarihlerinde sabah ve öğleden sonra farklı oturumlarla yapılacak. 1 milyondan fazla aktif öğrenci kaydı olan Açık Öğretim Sistemi'nde yapılan sınavlarda yüz binlerce öğrenci ter dökecek.

AÖF SINAVI GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI

AÖF SINAVI NE ZAMAN?

AÖF ara sınavı 2-3 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AÖF SINAVLARI SAAT KAÇTA?

Sınavlar sabah saat 9.30'da, öğleden sonra saat 14.00'da başlıyor.

AÖF SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak ve 30’ar dakika sınav süresi verilecek.

SINAVA GİRERKEN BU BELGELERE DİKKAT

* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

AÖF SINAV YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

AÖF sınav yerleri açıklandı. AÖF güz dönemi final sınavına katılacak öğrenciler sınav giriş yerlerine AÖF’ün resmi internet adresi üzerinden ulaşabilecek. Öncelikle https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresini açın. Daha sonra ‘Öğrenci Girişi’ sekmesi üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifreniz ile sisteme giriş yapın. Açılan pencerede üst sekmelerde ‘Sınav İşlemleri’ kategorisinin altında ‘Sınav Giriş Belgesi’ sekmesine tıklayın. Daha sonra sınav giriş belgesi görüntüle dedikten sonra sağ en üst kısmında yer alan ‘Yazdır’ butonuna tıklayarak ya da klavyede Ctrl+P kısayolu ile çıktı alabilirsiniz.