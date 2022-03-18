Hangi illerde okullar tatil? İşte 18 Mart kar tatili olan iller listesi…

Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede okullar tatil edildi. Öğrenciler ve veliler 18 Mart kar tatili açıklaması yapılan illeri araştırıyor. Aralarında İstanbul, Muş, Rize, Trabzon, Samsun ve Tekirdağ'ın da yer aldığı birçok ilde okullar tatil oldu.

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Mart ayı gelmesine rağmen artarak devam eden soğuk hava dalgası, beraberinde kar yağışını yeniden getirdi. Olumsuz hava koşulları birçok ilde eğitime ara verilmesine neden oldu. Birçok şehirde 18 Mart Cuma günü okulda dersler işlenmeyecek.

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime 18 Mart Cuma gününden 21 Mart Pazartesi gününe kadar ara verildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, “Meteoroloji Bölge Müdürlüğünce 18-20 Mart 2022 tarihleri arasında ilimize yönelik öngörülen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurumlarımızla bugün Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı yapılmıştır. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden bu akşam saat 20.30'da alınan son meteorolojik verilere göre, 18 Mart 2022 Cuma gününden 21 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar;

– İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına,

– Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine,

– Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine, ara verilmesi kararlaştırılmıştır.

18 Mart 2022 Cuma günü kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Saygıdeğer hemşehrilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

TRABZON

Trabzon’da kar yağışı nedeniyle 18 Mart Cuma günü il genelindeki tüm okullar tatil edildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada “Olumsuz hava şartları nedeniyle 18 Mart 2022 Cuma günü ilimiz genelinde resmî ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmî ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine; engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” denildi.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı başladı. Kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi aşarken, öğrencilerin herhangi bir sıkıntı yaşamaması için okullar tatil edildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde yoğun kar yağışı başladı. Kar yağışı zaman zaman vatandaşlara zor anlar yaşatırken, araç kullanımı da zorlaştı. Çerkezköy ve Kapaklı'da yaşanan yağış nedeniyle öğrencilerin herhangi bir sıkıntı yaşamaması için 18 Mart Cuma günü ilçedeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.

SAMSUN

Samsun Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki okulların 1 günlüğüne tatil edildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, “İlimizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 18 Mart 2022 Cuma günü tüm okullarda eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve malul gazi personelimiz idari izinli sayılacaktır” denildi.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde gece saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı sonrası sokaklar, araç ve evlerin çatıları beyaza bürünürken, ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından başlayan kar yağışı, ilçe merkezinde hafif, yüksek kesimlerde ise yoğun şekilde devam ediyor. İlçeye bağlı bazı kırsal köy yollarında ise ulaşım güçlükle sağlanırken, Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, etkili olan yoğun kar yağışından dolayı herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ilçede taşımalı eğitim gören öğrencileri kapsayacak şekilde bugün için eğitime 1 gün süre ile ara verdi.

Öte yandan, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren Diyarbakır’ın Kulp, Lice, Çüngüş, Çermik, Ergani, Dicle, Hani; Batman’ın Sason ve Kozluk; Siirt’in Baykan, Şirvan, Pervari ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışının devam edeceği bekleniyor.

Bölgenin kuzey kesimlerinde cumartesi günü etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarından dolayı meydana gelmesi beklenen buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar ile eğimli bölgelerde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

KASTAMONU

Kastamonu'da gece saatleri itibari ile etkili olmaya başlayan kar yağışı, sahil bölgesindeki ilçelerin yüksek kesiminde devam ediyor. Kar yağışı sebebiyle 3 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor. Gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı sahil bölgesindeki Küre, Cide, İnebolu, Bozkurt, Abana ilçelerinin yüksek kesimlerinde devam ediyor. Kar yağışının ulaşımda aksamalara sebep olmaması için Karayolları, Kastamonu İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı sebebiyle Cide, Küre ve Bozkurt ilçelerinde ise eğitime 1 gün ara verildi.

BAYBURT

Bayburt'ta yoğun kar yağışı dolayısıyla okullar bugün tatil edildi.

Bayburt kent merkezinde kar yağışı etkisini artırdı. Kar dolayısıyla eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verildi. Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek adına 18 Mart 2022 Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir. Belirtilen tarihte kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile kamu personeli de bu kapsamda idari izinli sayılacaktır.” denildi.

Okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar karın tadını çıkardı. Kartopu oynayan çocuklar neşeli dakikalar yaşadı.

Öte yandan kar yüksek kesimlerde tipiye dönüşünce sürücüleri olumsuz yönde etkiledi. Bayburt – Erzurum ve Bayburt – Gümüşhane kara yolunda zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşandı. Bayburt – Araklı – Trabzon yolunda da çığ tehlikesi uyarısında bulunuldu.

ERZİNCAN

Erzincan'da yoğun kar yağışı dolayısıyla okullar bugün tatil edildi.

Erzincan kent merkezinde kar yağışı etkisini artırdı. Kar dolayısıyla eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek adına 18 Mart 2022 Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir. Belirtilen tarihte kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile kamu personeli de bu kapsamda idari izinli sayılacaktır.” denildi.

Okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar karın tadını çıkardı. Karda futbol ve kartopu oynayan çocuklar neşeli dakikalar yaşadı.

Ergan Dağında da kayak severler kayak yapmanın tadını çıkardı.

Öte yandan kar yüksek kesimlerde tipiye dönüşünce sürücüleri olumsuz yönde etkiledi. Erzincan – Sivas yolu Sakaltutan ile Kızıldağ geçitlerinde, Erzincan – Erzurum kara yolunda zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşandı.

Karayolları ekipleri güzergâhlarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

RİZE

Rize merkez ve ilçelerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.

Rize’nin merkez ve ilçelerinde devam etmekte olan kar yağışı şiddetini sürdürüyor. Ulaşımı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi. Rize Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Meteorolojik tahminler doğrultusunda ilimizde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında 18 Mart 2022 Cuma günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” denildi.

MUŞ

Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulların tatil edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları kapsamında, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 18 Mart 2022 Cuma günü il genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildiği kaydedildi. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

DÜZCE

Düzce’de beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle cuma günü okullar tatil edildi.

Düzce Valiliği, beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle cuma günü il genelinde okulların tatil edildiğini açıkladı. Ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılması kararı alındı.

SAKARYA

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, etkisini göstermesi beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, beklenen yoğun kar yağışı ve oluşabilecek olumsuz hava şartları sebebiyle il genelinde 18 Mart Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün ara verilmesi kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Vali Kaldırım yaptığı paylaşımda, “Meteorolojik verilere göre; beklenen yoğun kar yağışı ve oluşabilecek olumsuz hava şartları sebebiyle ilimiz genelinde eğitim-öğretime 18 Mart tarihinde bir gün ara verilmesine, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” ifadelerine yer verdi.

SİNOP

Sinop’ta 3 ilçede etkili olan ve merkezde yağması beklenen kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Sinop’ta 4 ilçe mülki idaresi tarafından yapılan yazılı açıklamada yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Sinop Valiliği, Ayancık, Erfelek ve Dikmen Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamayla, Sinop’un merkezine bağlı yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı beklendiği, ilçelerde ise kar yağışının etkili olması nedeniyle 18 Mart tarihinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi.

GİRESUN

Giresun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, “Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 17 Mart Perşembe günü Vali Enver Ünlü başkanlığında, Valilik Makamında toplanarak; Giresun genelindeki tüm kademelerde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine karar verdi.

Alınan karar gereğince; ilimizde yaşanan yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar da dikkate alınarak, il genelinde 18 Mart 2022 Cuma günü, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel öğretim kurslarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca ilimiz genelinde, engelli ve Hamile personeller de 18 Mart 2022 Cuma günü idari izinli sayılacaklardır” denildi.