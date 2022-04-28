Okul yolunda U dönüşü yaptılar

Hayaller Paris, gerçekler Hakkari. Milli Eğitim Bakanı Özer, 2 ay önce 5 yaş okullaşmayı yüzde 95’e çıkardıklarını müjdelemişti! TÜİK İstatistiklerle Çocuk Raporu, son 1 yılda 5 yaş okullaşma oranın yüzde 71.2’den yüzde 56.9’a düştüğünü ortaya çıkardı. Okul öncesi düşüş gibi ekonomik nedenlerle ilkokul, ortaokul, ortaöğretimde kayıtlı olup, okulu terk eden çocuk sayısı 5 milyonu geçti.

Sultan UÇAR

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Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde 9 milyon 352 bin 605'i erkek ve 8 milyon 733 bin 338'i kız olmak üzere kayıtlı 18 milyon 85 bin 943 öğrenci var. MEB'in bu verileriyle, “İstatistiklerle Çocuk 2021” adlı bir rapor hazırlayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), okullaşma oranlarından, okul terklerine kadar çarpıcı gerçekleri gözler önüne serdi. Türkiye'de okul öncesinde okullaşma oranı yüzde 56.9'da kaldı. İlkokulda okullaşma oranı Türkiye ortalaması yüzde 93.2, ortaokulda yüzde 88.9 ve ortaöğretimde yüzde 87.9' a geriledi.

YÜZDE 14.3 DÜŞTÜ

Türkiye, 0-17 yaş yüzde 26.9' luk çocuk nüfus oranıyla AB üyesi 27 ülkeyi geçse de, 5 yaş okullaşma ortalaması yüzde 96 olan AB' nin yüzde 39.1 gerisinde kaldı. Örgün eğitimde Türkiye, 2020'de yüzde 71.2 olan 5 yaş okullaşmada 2021'de yüzde 56.9'a indi. Türkiye'deki 11 il ve 419 ilçede 5 yaş okullaşma oranını yaklaşık 2 ay önce Bakan Mahmut Özer, “11 ilde 5 yaş okullaşmada yüzde 95'in üzerine çıkıldı. 10'u büyükşehir olmak üzere 29 ilde ise yüzde 90'ın üzerinde. Yıl sonuna kadar bu yaş grubu için eğitim kurumu kapasitesini yüzde 100'e çıkarmayı hedefliyoruz” diye açıklamıştı.

AB'de %95'i okula gidiyor

AB üyesi 27 ülkede çocuk nüfus oranı % 18.2. Türkiye çocuk nüfus oranıyla AB ülkelerini % 8.4 geçerek, % 26.6 oldu. Okul öncesi okullaşmada % 100'le İrlanda, Fransa ve % 99 oranıyla Belçika ilk 3'ü oluşturdu. İrlanda % 23.9'la en fazla çocuk nüfusa sahip olan ülke iken 22.5'le Fransa ikinci, % 21.1 ile İsveç üçüncü. Çocuk nüfusu en az olan AB ülkeleri ise yüzde 15.8 ile İtalya, % 15.9'la Malta ve yüzde 16.5 oranıyla Portekiz ve Almanya. AB ülkelerinde 4-6 yaş okullaşma oranı % 95 olarak gerçekleşti.

Çocuk çok okul yok

Türkiye'de okul öncesinde okullaşma oranı yüzde 26.6'da kaldı. 5 yaş altı okula gidenlerin yüzde 57.4'ü erkek, yüzde 56.3'ü kız çocuklarından oluştu. Çocuk nüfus oranı en yüksek il yüzde 45.2 oranıyla Şanlıurfa, yüzde 42.3'le Şırnak ve yüzde 40.1 oranıyla Ağrı. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu iller yüzde 17.3'le Tunceli, yüzde 17.8'le Edirne ve yüzde 18.4'le Kırklareli oldu. Çocuk nüfus oranı artış oranı ile liseye devam etme oranı arasında ters orantı olduğu görüldü.

‘En az 3 çocuk' formülü tutmadı

TÜİK İstatistiklerle Çocuk 2021 Raporuna göre; Türkiye'nin 84 milyon 680 bin olan nüfusunun, 22 milyon 738 bin 300'ü yani yüzde 26.9'u 0-17 yaş çocuklardan oluşuyor. 1970'de yüzde 48.5, 1990'da yüzde 41.8, 2021'de yüzde 26.9 olan çocuk nüfus azalıyor. Türkiye Nüfus Projeksiyonu, 2025'te çocuk nüfusunun yüzde 26.6, 2030'da yüzde 25.6, 2040'da yüzde 23.3 ve 2060'da yüzde 20.4'e ineceğini gösterdi.