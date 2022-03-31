YDS giriş belgesi yayınlandı! YDS sınav yeri nasıl öğrenilir?
Yabancı dil alanındaki yetkinliklerini belgelendirmek isteyen adaylar gelecek pazar günü YDS’ye girecek. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için giriş belgeleri https://ais.osym.gov.tr sayfasında erişime açıldı.
Genellikle akademik kariyer hedefleyenlerin katıldığı YDS, 10 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı giriş belgesi geçtiğimiz günlerde yayınlandı. ÖSYM sınava girecek adayların YDS giriş belgesinin sınav günü yanında bulundurması gerekiyor.
YDS NE ZAMAN?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS) 10.04.2022 tarihinde yapılacak.
YDS SINAV YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.