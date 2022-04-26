YDS sonuçları açıklandı! YDS/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı…

ÖSYM tarafından dil yeterliliğini ölçmek için düzenlenen YDS sonuçları açıklandı. Heyecanla beklenen YDS sonuçları ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr sayfası üzerinden sorgulanabiliyor. İşte sınav sonuçlara dair detaylar...

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YDS'nin sonuçları açıklandı. ÖSYM sonuç sayfası olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden yayımlandı ve YDS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sonuçlandı. Yabancı Dil Sınavı'na girerek dil yeterliliklerini belgelendirmek isteyen adayların katıldığı YDS sonuçları ÖSYM sitesinden erişilebiliyor.

YDS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YDS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilir. Sınava giren adaylara sonuç belgesi gönderilmiyor.

YDS SORU CEVAP KAĞITLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

YDS SORU VE CEVAP KAĞITLARI ERİŞİME AÇILDI

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/1) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinde erişime açıldı.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.