YKS geç başvuru sınav ücreti ne kadar? YKS geç başvuru ne zaman bitiyor?

Öğrencilerin eğitim hayatlarına devam edecekleri üniversiteyi belirleyeceği YKS için geç başvuru günü geldi. YKS geç başvuru ücreti sınav başına 172,5 lira olarak belirlendi. YKS geç başvuruda TYT, AYT ve YDT oturumlarının hepsine girmek isteyen adayların anlaşmalı bankalara sınav ücreti olarak 517,5 lira yatırması gerekiyor. YKS başvurusunu bu tarihlerde yapamayan adaylar için “geç başvuru günü” 16-17 Mart olarak belirlendi.

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Üniversite sınavına girmek isteyen öğrencilerin katılacağı YKS için son şans niteliği taşıyan geç başvuru işlemleri başladı. ÖSYM AİS sistemi üzerinden yapılan başvurular için anlaşmalı bankalar her bir sınav oturumu için ayrı ücret yatırılması gerekiyor. YKS geç başvuru işlemleri 17 Mart günü sonuna dek devam edecek.

YKS GEÇ BAŞVURU EKRANI

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2022 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan YKS’ye geç başvuru ile katılmak isteyen adaylar;

– Sadece TYT'ye girecek adaylar 172,5 Lira,

– TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine girmek isteyen adaylar 345 Lira,

– TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 517,5 Lira yatıracaklardır.

YKS TARİHLERİ BELLİ OLDU: TYT, AYT NE ZAMAN?

YKS TYT oturumu 18 Haziran 2022’de, AYT ve YDT oturumları 19 Haziran 2022’de yapılacak.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacak.