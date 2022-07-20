Almanya enerji devi Uniper’ı kurtarmaya hazırlanıyor

Almanya’nın enerji devi Uniper için hazırlanan kurtarma paketinde sona yaklaşıldığı belirtildi. Alman devletinin şirketten doğrudan hisse alması ve 5 milyar Euro enjekte etmesi bekleniyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Alman enerji devi Uniper için hazırlanan kurtarma paketinin anlaşma aşamasına yaklaştığı aktarıldı. Bloomberg'in haberine göre Alman hükümeti şirkete milyarlarca Euro enjekte edecek ve Uniper'dan pay alacak.

Konuyu yakından takip eden ancak ismi açıklanmayan kaynaklara göre Alman devleti, Uniper'ın yüzde 30'u kadar hisse blokajına sahip olabilir. Sermaye artışında nominal değerde adi hisse senedi satın almanın yanı sıra hisse senedi benzeri hibrit menkul kıymetlerin satın alınmasının tartışıldığı ifade edildi.

‘BİRKAÇ GÜN İÇİNDE ANLAŞMAYA VARILABİLİR'

Almanya şirkete 5 milyar Euro'dan daha fazla bir meblağ enjekte etmeyi düşünüyor ve toplam taahhüt muhtemelen 10 milyar Euro'dan bir miktar az olacak. Kesin miktarın hâlâ müzakere aşamasında olduğu ve gelecek birkaç gün içinde anlaşmaya varılabileceği belirtildi.

Uniper ve Almanya hükümeti arasındaki kurtarma paketine ilişkin görüşmeler haftalardır devam ediyor.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle enerji fiyatlarının yükselmesi Uniper'ı spot piyasada daha yüksek fiyatlardan, büyük miktarlarda doğalgaz almaya itmişti. Rus doğalgazının Avrupa'daki en büyük alıcısı konumundaki Düsseldorf merkezli şirket bu nedenle bir süredir darboğazdan geçiyor.

ALMAN KALKINMA BANKASI'NDAN YENİ KREDİ

Öte yandan Uniper'ın kamu bankası Alman Kalkınma Bankası’ndan (KfW) yeni bir kredi alma olasılığını da tartıştığı bildirildi.

Reuters'ın bugün aktardığına göre kurtarma paketinin ayrıntıları cuma günü gerçekleştirilecek bir toplantıda Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la tartışılabilir.

Şirket ayrıca destek paketiyle ilgili görüşlerini almak için derecelendirme kuruluşlarıyla görüşüyor. Müzakereler halihazırda devam ediyor ve muhtemel kurtarmanın şartları değişebilir.

Uniper ve Alman hükümeti sözcüleri konuya ilişkin açıklama yapmadı.

ALMANYA FİYAT ARTIŞINA İZİN VERECEK Mİ?

Bununla birlikte paketin tam boyutu, Alman hükümetinin doğalgaz şirketlerinin tüketicilere uyguladıkları fiyatları artırmalarına ne ölçüde izin verdiğine bağlı olacak.

Almanya önceki haftalarda şirketlerin maliyetlerinin bir kısmını devretmesine izin veren bir yasayı kabul etti ancak söz konusu yasanın ne zaman yürürlüğe gireceğine ilişkin bir karar henüz verilmedi.

Uniper'ın en büyük hissedarı Finlandiyalı enerji şirketi Fortum Oyi'nin kurtarma paketini onaylaması gerekiyor. Ana firma hisselerin çoğunluğunu elinde tutmaya devam edecek fakat halihazırda yüzde 78 düzeyindeki hisseleri seyreltecek.

ENERJİ KRİZİNİN İLK ZAYİATI

Uniper, 8 Temmuz'da Alman hükümetinden kurtarma paketi talep ettiğinde Moskova'nın Avrupa'ya enerji arzlarında kesintiye gitmesinin kurumsal düzeydeki ilk zayiatı verilmişti.

Financial Times, 16 Temmuz'da Uniper'ın müşterilerine karşı yükümlülüklerini yerine getirmek için kış için depoladığı doğalgazı kullanmaya başladığını bildirmişti.

Uniper'ı ayakta tutma çabaları önümüzdeki günlerde belirleyici bir aşamaya ulaşacak.

Rusya'nın Avrupa'ya uzanan en büyük boru hattı Kuzey Akım-1'de 11 Temmuz'da başlayan bakım çalışmalarının perşembe sona ermesi planlanıyor.

Gaz ithalatının daha uzun süre durdurulması Uniper'ın yaşadığı zorlukları artırabilir ve Alman hükümetinin bir anlaşmaya varma aciliyetini alevlendirebilir.

ENERJİ ŞİRKETLERİNİN BORÇLARI ARTIYOR

Bloomberg bu hafta Avrupa'da enerji sektöründe faaliyet gösteren şirket ve kamu kuruluşlarının petrol ve doğalgaz fiyatlarının maliyetini karşılamak için daha fazla borçlandığını bildirmişti.

Söz konusu kuruluşların pandemiden bu yana tırmanan borçlarının bu yıl 1,7 trilyon doları aştığı belirtilmişti. Bu miktar 2020 öncesine kıyasla borçlarda yüzde 50'den fazla bir sıçrama yaşandığı anlamına geliyor.

‘DOĞALGAZ AKIŞI DEVAM EDECEK'

Reuters, konuyu yakından takip eden iki kaynağa dayandırdığı bugünkü haberinde planlı bakımın ardından doğalgaz akışının devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

Rus enerji devi Gazprom'un Avrupa'ya doğalgaz tedariği konusunda mücbir sebep ilan ettiği bu hafta ortaya çıkmıştı.

Bu gelişme Moskova'nın Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle karşı karşıya olduğu yaptırımlara misilleme olarak gaz akışını başlatmayacağı ve bölgeyi resesyona sokacak bir enerji krizi riskini yaratacağı endişelerini pekiştirmişti.

İlginizi Çekebilir Rusya, Kuzey Akım 1'de doğalgaz akışına yeniden başlayacak

İlginizi Çekebilir IMF'den uyarı: Rus doğalgazının kesilmesi Avrupa ekonomisini vuracak

İlginizi Çekebilir Uluslararası Enerji Ajansı: Avrupa zorlu kış öncesi doğalgaz talebini azaltmalı