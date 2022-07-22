Almanya hükümeti enerji devi Uniper’le kurtarma anlaşması imzaladı

Almanya hükümeti, Rusya'dan gelen doğalgaz akışında yaşanan aksaklıkların yarattığı sorunlarla boğulan enerji devi Uniper’le kurtarma anlaşması imzaladı.

Sozcu.com.tr

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Almanya, bugün Rusya’nın doğalgazı akışındaki sorunların yarattığı ekonomik güçlüklerle boğuşan Uniper’le bir kurtarma anlaşması imzaladı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz yaptığı açıklamada, “Uniper'e 7,7 milyar euro hibrid sermaye koyacağız ve Alman Kalkınma Bankası'ndan (KfW) 9 milyar euro kredi açacağız” dedi.

Uniper için verilecek 7,7 milyar euro, garantileri ve sermaye payını içeriyor. Alman hükümetinden yapılan açıklamaya göre devlet Uniper’e verdiği yardım karşısında şirketin yüzde 30 hissesini alacak. Uniper’ın en büyük hissedarı Finlandiyalı enerji şirketi Fortum’un Uniper’deki payı ise gerileyecek.

Fortum CEO’su Markus Rauramo konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Uniper ve Alman hükümetinin finansal rahatlama sağlayacak “kapsamlı bir istikrar paketi” üzerinde anlaştıklarını söyledi. Rauramo, “Aciliyet ve savaş zamanında Avrupa’nın arz güvenliğini koruma ihtiyacı bizi harekete geçirdi” dedi.

NE OLMUŞTU?

Enerji devi Uniper geçtiğimiz haftalarda hükümet desteği için ve kurtarma başvurusunda bulunmuştu. Rusya’nın Avrupa’ya sevk ettiği gaz bu yılın şubat ayında Rusya-Ukrayna savaşının ardından batılı ülkelerin Moskova’ya uyguladığı yaptırımlarla birlikte düşüş gösterdi. Bununla birlikte doğalgazın maliyeti de katlandı.

Fortum’a göre Uniper, haziran ortasından bu yana Rus gaz devi Gazprom’dan “taahhüt edilen gazın yalnızca bir kısmını” alabildi. Bu nedenle şirket spot piyasadaki yüksek fiyatlardan gaz satın almak zorunda kaldı. Fortum, bunun Uniper’in mali durumu için ciddi sonuçları olduğunu da sözlerine ekledi.

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