Apple’dan rekor gelir: Çin pazarını ele geçirdi

Çip sorunuyla başa çıkan Apple, mali yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde satışla rekor gelir elde etti. Apple ayrıca Çin'de en çok satan dört telefonun da iPhone modelleri olduğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Küresel teknoloji devi Apple, çip tedariğinde görülen sıkıntıları aşarak 28 Ekim 2021’de başlayıp, 25 Aralık 2021’de biten 2022 mali yılının ilk çeyreğinde rekor satış gerçekleştirdi.

Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük şirketi olan Apple, mali yılın ilk çeyreğinde satışlarını yüzde 11 artırarak 123,9 milyar dolara ve net karını 34,6 milyar dolara çıkardı. Hisse başına kâr ise 2,10 dolar oldu.

DİĞER ŞİRKETLERDEN DAHA İYİ YÖNETTİ

Analistler, piyasa değerine göre dünyanın en büyük şirketi olan Apple’ın fabrikaların kapatılması ve salgın hastalık nedeniyle sevkiyatlarda gecikmeler gibi tedarik zincirinde görülen sıkıntıları benzer şirketlerden daha iyi yönettiğini aldığını söyledi.

Apple’ın hisseleri borsa kapanışının sonrasında görülen işlemlerde yaklaşık yüzde 5 yükselerek yıllık kayıplarını telafi etti. Kazanımlar, şirketin metaverse’deki artırılmış gerçekliğe ilişkin hedeflerine işaret etmesinin ardından gerçekleşti.

iPHONE SATIŞLARI ARTTI, iPAD SATIŞLARI AZALDI

Apple yöneticileri çip tedariğinde görülen sıkıntıların çoğunlukla ürünlerinin eski modellerini etkilediğini ve özellikle iPad satışlarını yavaşlattığını belirtti.

Bu çeyrekte 2020 yılının aynı dönemine göre Apple, iPhone satışlarını yüzde 9 artırarak 71,6 milyar dolara çıkardı. iPad satışları ise yüzde 14 azalarak 7,25 milyar dolar oldu.

ÇİN PAZARINI ELE GEÇİRDİ

Apple, rakip şirketler rekabetçi teklifler üretmek için uğraşırken, Çin’de en çok satan dört telefonun da iPhone modelleri olduğunu açıkladı.

Araştırma şirketi Counterpoint Research’ün Çarşamba günü yayımladığı rapora göre, Apple Çin’de altı yılda ilk kez en çok satış gerçekleştiren şirket oldu.

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