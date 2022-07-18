Çiftçinin enflasyonu haziranda yüzde 148,9 oldu

TÜİK tarafından açıklanan tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 148,9 arttı, aylık yüzde 0,66 azaldı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) çiftçinin sattığı ürünlerin ilk el satış fiyatlarındaki değişimleri izlemek amacıyla hesaplanan Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi’nin (Tarım-ÜFE) 2022 yılı haziran ayına ait verilerini açıkladı.

Buna göre Tarım-ÜFE’de bir önceki aya göre yüzde 0,66 azalış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 98,84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 148,90 gerçekleşti. Tarım-ÜFE’de ayrıca on iki aylık ortalamalara göre yüzde 67,98 artış gerçekleşti.

REKORDAN GERİLEDİ

Endeks bir önceki ay yüzde 154,97 artışla rekor kırmıştı. Yaz aylarının gelmesi ile birlikte artışın bir miktar hız kestiği görülse de bir önceki yıla göre fiyat artışlarının çok yüksek olduğu görüldü.

Sektörlerde bir önceki aya göre tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,91 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,32 azalış ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 15,48 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,39 azalış, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 12,23 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 10,69 artış gerçekleşti.

EN YÜKSEK YILLIK ARTIŞ LİFLİ BİTKİLERDE

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 64,63 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler ve yüzde 70,00 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 277,14 ile lifli bitkiler ve yüzde 184,99 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu.

Bir önceki aya göre azalışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 23,82 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 21,74 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt grup ise yüzde 29,01 ile yağlı meyveler ve yüzde 23,11 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu.

İlginizi Çekebilir Mortgage boykotu süren Çin'de nitelikli gayrimenkul projelerine kredi adımı

İlginizi Çekebilir Dolar/TL'de artış sürerken ekonomide borç riski gündemde