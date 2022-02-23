Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 23 Şubat 2022

Dolar 23 Şubat 2022 Çarşamba günü 13.79 TL'den işlem görüyor. Dün Dolar kuru karşısında Türk Lirası kuru, Dolar kuru karşısında Rus Rublesi kurundan daha fazla değer kaybederek günü en çok değer kaybeden gelişmekte olan ülke para birimi olarak tamamladı. Uzun bir süredir 13,60 seviyesinde yatay bir seyir izleyen dolar, 13,90 seviyesini test etti.

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Geçtiğimiz işlem gününü uzun bir aradan sonra bu kadar miktarda yükselerek geçiren Dolar/TL kuru günü 0.96% yükselişle 13.80 seviyesinden tamamladı. Rusya-Ukrayna gerginliği gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değer kaybetmesine yol açıyor.

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 13.79 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.379 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 23 ŞUBAT 2022

Ekonomi uzmanlarının 23 Şubat 2022 dolar yorumları: DolarTL'de dün 13.80 direnç seviyesinin de aşılması ile 13.95 direnç seviyesine yönelik yukarı yönlü seyirler takip edildi. 13.90 seviyesini gören kur bu sabah 13.74 seviyesinde bulunuyor. 13.65 üzerinde yerleşik seyirlerin devam etmesi halinde kurda yükseliş eğilimi takip edilebilir. Yukarıda 13.80 ve 13.95 direnç seviyeleri izlenmeye devam edilecek. 13.65 seviyesi altında seyirler görülmesi durumunda ise 13.50 ve 13.65 aralığında dalgalanma görülebilir.