Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 25 Şubat 2022

Dolar 25 Şubat Cuma günü 14.05 TL'den işlem görüyor. Global piyasalarda olduğu gibi yurt içi piyasalarda da Rusya-Ukrayna krizi ve etkileri ön planda takip ediliyor ve dolar kuru üzerinde etkili oluyor. Dolar 14.50 TL seviyelerini görmesine rağmen gün içinde primin bir kısmını vererek günü 0.75% yükselişle 14.05 seviyesinden tamamladı.

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Güne 14.08 TL seviyelerinde başlayan kur, Rusya Ukrayna savaşı gölgesinde yukarı yönlü hareket etmeye başladı. ABD enflasyonunun 40 yılın zirvesini görmesi FED tarafındaki faiz artırım baskılarını arttırıyor. JP Morgan'nın beklentisi 9 faiz artışı yönünde olacağı öngörülüyor. Global enflasyonist endişeler gölgesinde yurtiçi enflasyonunda da yükselişin devam etmesi risk algısı olarak olumsuz bir etken olmaya devam ediyor.

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 14.05 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.405 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 25 ŞUBAT 2022

Ekonomi uzmanlarının 25 Şubat 2022 Dolar yorumları: Kurda savaş haberleri sonrasında yaşanan yükseliş dün gün içinde 14,65TL seviyesinin test edilmesine neden oldu. Biden açıklamaları beklenirken yaşanan iyimserlik açıklamaları sonrasında kur gün kapanışını 14TL civarında gerçekleştirdi. Kurda bugün yurt içinde ekonomik güven endeksini takip ederken, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve Michigan tüketici güven endeksi açıklanacak.

Risk algısında yeni haber akışı ile gün içi bozulmalar olabilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 14,07 ve 14,15 direnç seviyesinin takip edilebilir. Olası satış baskısı durumunda ise 13,90 ve 13,85 destek seviyeleri takip edilebilir.