Erkenci çileğin kilosu 20 liraya düştü

Osmaniye'de şubat ayında hasadına başlanan çileğin kilosu 30 liradan satılırken, üretimin artmasıyla birlikte 20 liraya geriledi.

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Osmaniye’de topraksız serada üretimi yapılan erkenci çileğin kilosu 20 liradan satılıyor.

Şubat ayında hasadına başlanılan çileğin kilosunun 25 ila 30 lira bandında olduğunu belirten Ziraat Mühendisi Mahmut Ekiz, üretimin artmasıyla fiyatın 18 ila 20 liralara gerilediğini söyledi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Bölümü’nde okuduğu sıralarda topraksız serada çilek üretimi hayali kuran Ziraat Mühendisi Ekiz, yaklaşık 1 yıl önce hayalini gerçekleştirerek arkadaşıyla birlikte Osmaniye'ye ilk topraksız çilek serasını kurdu.

Geçen yıl kasım ayında seraya ilk fidesini diken Ekiz, şubat ayında ilk hasadına başladı.

OSMANİYE’DE İLK TOPRAKSIZ TARIM

Yaklaşık 3 aydır 2 dönümlük serasında günübirlik çilek hasadı yapan Ekiz, şubat ayında hasada başladıklarında çileğin kilosunun 25 ila 30 lira bandında olduğunu ancak üretimin artmasıyla birlikte çileğin kilosunun 18 ila 20 liralara gerilediğini söyledi.

Osmaniye'de ilk defa topraksız serada çilede üretimi yapan Ekiz, “Osmaniye'de geçen sen seranın kurulumunu tamamladık. Kasım ayı gibi fideleri diktik. Şubat ayında da hasat periyodumuzu başlattık. Şubat ayından bugüne kadar günlük olarak hasadımız devam ediyor” dedi.

ÜLKE GENELİNDEKİ HASAT FİYATLARI DÜŞÜRDÜ

Şu anda ülkenin farklı yerlerinde de hasat başladığını, bundan dolayı fiyatların biraz düştüğünü aktaran Ekiz, şöyle devam etti:

“Şu andaki fiyatlarımız 18 ila 20 lira arasında değişiyor. Ürünümüzdeki tat, koku ve aroma da fiyatları biraz etkiliyor. Normalde açıkta üretilen çileğin fiyatı 15 ila 20 lira arasında değişirken, bizim topraksız seradan elde ettiğimiz ürün 18 ile 20 lira arasında değişiyor. Bu durum ürünün raf ömrünü de etkilediği için pazarlamacılar da bizleri tercih ediyorlar.” (İHA)

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