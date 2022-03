Et ve sütte büyük sıkıntı kapıda

Konya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nazif Karabulut, yaz aylarında hem et hem de sütte kriz yaşanacağını öngördüklerini söyledi. Karabulut, “Beklenen sayıda turist gelirse haziran ve temmuzda et krizi çıkar. 40 yıldır sektördeyim, böyle bir zorluk görmedim” dedi.

Müslüm EVCİ

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticiler artan giderler nedeniyle zor günler yaşıyor.

Yem başta olmak üzere bütün girdileri artan hayvan üreticileri zarar edince hayvanlarını kesime gönderiyor.

TÜİK de toplanan inek sütü miktarının ocakta yıllık bazda yüzde 5,7 azalarak 836 bin 959 tona indiğini, ticari süt işletmelerince yapılan içme sütü üretiminin ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 azalarak 132 bin 726 ton olduğunu açıkladı.

YEME HER GÜN ZAM GELİYOR

Sektördeki gelişmelere ilişki açıklamalarda bulun Konya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nazif Karabulut, üreticinin en büyük sorunun artan yem fiyatları olduğunu söyledi.

Yemin çuvalına hemen hemen her gün zam geldiğini ifade eden Karabulut, “Artan girdi maliyetlerinden dolayı üreticinin zor durumda olduğunu söyleyen Karabulut,

“Et üreticisi gerçekten zor durumda. Üreticinin en büyük sorunu yem. Yemin çuvalına her gün 10-15 lira zam geliyor. Üretici zarar ediyor. Geçen yıl harmanda 110 liraya aldığımız yemin torbası şu an 250 lira. Et fiyatları yüzde 30 artarken yem fiyatları fahiş şekilde yükseldi. Kesim şu an 67 lira civarında ama bize bir kilo etin maliyeti 80 lira. Üretici zarar ediyor” dedi.

‘KARKAS ETİN EN AZ 75 TL OLMASI LAZIM’

Yaz ayında et ve sütte büyük bir sıkıntı yaşanabileceğini öngördüklerini ifade eden Karabulut, şunları söyledi:

“Benim kendi işletmemde 2 bin 500 lira gelen elektrik 5 bin liranın üzerinde geldi. Mazot ve elektrik fiyatlarının artış oranında ete de zam yapılmalı. Destekler yetersiz.

Karkas fiyatlarının en aşağı 75 lira olması lazım. Bizim sektörümüz çok kırılgan, çiftçi üretimden ayrılırsa bir daha dönmez.

Şu an işletmeler yüzde 50 kapasite ile çalışıyor. İnek kesime gönderiliyor. Kendi ayağımıza kurşun sıkıyoruz. Yarın bunların acısını çekeriz.”

‘BEKLENEN TURİST GELİRSE ET KRİZİ ÇIKAR’

“Hem ette hem de sütte yaz aylarında çok sıkıntı çekilecek” diyen Karabulut,

“Turizm döneminde öngörülen turist ülkeye gelirse haziran-temmuz ayında ülkede et krizi çıkar. Gidişat çok kötü. Bu gidişata acilen eylem planı hazırlanıp, acil önlemler alınması lazım. 40 yıldır bu işi yapıyorum, böyle bir zorluk görmedim” değerlendirmesinde bulundu.

FİYATLARIN ÜZERİNDE ENFLASYON BASKISI VAR

”Ulusal Süt Konseyi'ne de çiğ süt fiyatlarının yükseltilmesi çağrısında buluna Karabulut, şöyle devam etti:

“Geçtiğimiz kasım ayında çiğ süt fiyatı Ulusal Süt Konseyi tarafından 4,7 lira olmuştu.

Bir kilo süt sattığında 1 kilo 300 gram yem almamız lazım. Şimdi bir kilo 300 gram yem 6,5 lira oldu. Orada da zarar ediliyor.

Süt Konseyi yine toplanacak. Çiğ sütün 6,5 – 7 lira olması lazım. Ama enflasyonun yükselmesinden korktukları için, fiyatı artırmıyorlar.

Bir sene sonra yine süt açığı çıkarsa yine hayvan ithal edecekler. Ama şimdi hayvan fiyatları da dövizin yükselmesinden dolayı pahalı. Hayvanda ithal edemeyebilirler.”

