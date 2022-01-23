Faik Öztrak: Yiyecek ekmeğimiz bile tehdit altında, yazıklar olsun

Sanayide elektrik kesintilerinin uygulanması ve gıda üretiminin tehlikeye girmesiyle ilgili iktidara yüklenen CHP Sözcüsü Öztrak, "20 yıl o koltuklarda oturup, rant ve talandan başka bir şey düşünmezseniz; işte bugün yiyecek ekmeğimiz bile tehdit altında olur. Yazıklar olsun!" dedi.

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İran'ın Türkiye'ye doğalgaz akışını kesmesi üzerine sanayide doğalgaz kısıtının ardından elektrik kesintileri de uygulanmaya başlanmıştı. Yaşanan gelişmeler gıda sektöründe de üretimi tehdit ederken, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak konuyla ilgili olarak iktidara eleştirilerde bulundu.

“BİR ÜLKENİN ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, BAŞKA ÜLKELERİN HİMMETİNE KALDIYSA…”

Öztrak, “Bir ülkenin enerji arz güvenliği başka ülkelerin himmetine kaldıysa, o ülkede hiçbir şey güvende değildir. 20 yıl o koltuklarda oturup, rant ve talandan başka bir şey düşünmezseniz; işte bugün yiyecek ekmeğimiz bile tehdit altında olur. Yazıklar olsun!” ifadelerini paylaştı.

10 GÜNLÜK ÜRETİM KESİNTİSİ UYARISI

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın önceki gün konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, “Sanayide doğalgaz ve elektrik kesintisi nedeniyle oluşacak olan 10 günlük üretim kesintisi, ülkemizde hayat pahalılığını daha da fazla artıracak. Sanayi üretiminin durması, ekonomik olarak ülkemizi büyük zarara uğratacak. İktidarın arz güvenliği krizine karşı çözümü, tüketimi kısıtlamak olduğu sürece, benzer bir durum gündeme geldiğinde elektrik kesintileri, ticarethane ve meskenleri de etkileyebilir” uyarılarında bulunmuştu.

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