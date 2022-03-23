Hazine: Kur korumalı mevduatta ilk ödemeler başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kur korumalı mevduatta 591 milyar TL biriktiğini, üç aylık mevduatta ilk ödemelerin bugün başladığını duyurdu. 28 bin 934'ü tüzel kişi olmak üzere KKM hesabı açanların sayısını 1 milyonu aştığı belirtildi.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, kur korumalı mevduat uygulaması kapsamında ilk ödemelerinin üç aylık vade tercihinde bulunan hesap sahipleri için bugün başladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre kur korumalı mevduat hesabı, 22 Mart itibarıyla 591 milyar TL büyüklüğe ulaştı. Açıklamada hesap sahiplerinin yüzde 97’sinin gerçek kişi olduğu belirtildi.

Kur korumalı mevduat başladığından bu yana döviz mevzuatının toplam içindeki payı 10 puandan fazla azaldı. Bakanlık açıklamasında, kur korumalı mevduat sisteminin Rusya Ukrayna krizine ve FED faiz artışına rağmen finansal piyasalarda oynaklığın sınırlı kalmasını sağladığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türk Lirası’na istikrar kazandırmak ve dolarizasyon eğilimini tersine çevirerek döviz kurunun enflasyon üzerindeki baskısını hafifletmek amacıyla 2021 yılı Aralık ayında devreye alınan Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesabı (KKM) uygulamasında ilk ödemeler üç aylık vade tercihinde bulunan hesap sahipleri için 23 Mart 2022 tarihi itibarıyla gerçekleşmektedir.

1 MİLYON HESAP, 591 MİLYAR TL ULAŞTI

Vatandaşlarımız tarafından büyük ilgi gösterilen yenilikçi bir ürünümüz olan KKM’de, 22 Mart 2022 tarihi itibarıyla 270 milyar TL’si Hazine destekli KKM ve 321 milyar TL’si TCMB destekli Dövizden/Altından Dönüşümlü KKM olmak üzere toplam 591 milyar TL büyüklüğe ulaşılmıştır. Böylece 1milyonun üzerinde hesap sahibi tasarruflarını KKM’de değerlendirmiştir. Sisteme dahil olan hesap sahiplerinin yüzde 97’sini gerçek kişiler oluştururken, 28 bin 934 tüzel kişi de birikimlerini bu üründe değerlendirmeyi tercih etmiştir.

Ülkemizin finansal istikrarına önemli katkılar sunan ve bütçe üzerinde yükü oldukça sınırlı olan KKM uygulamamızın ekonominin geneline yayılan olumlu etkileri de gözlemlenmiştir. KKM, milli para birimimize duyulan güveni kuvvetlendirmenin yanı sıra yatırım ve üretimin en önemli unsuru olan öngörülebilirliğin artırılmasına katkı sağlamıştır. KKM’nin hayata geçirilmesi ile yabancı para mevduatın toplam mevduat içindeki payı 10 puandan fazla azalmıştır. Ayrıca, KKM uygulaması neticesinde TL mevduatın ortalama vadesinin iki katına yükselmesi bankacılık sektörünün kredi-mevduat vade uyumsuzluğu sorununa iyileştirici yönde katkı sağlamıştır. KKM kapsamında uygulanan faiz üst sınırının katkısıyla bankaların fonlama maliyetleri gerilerken, bu durum ticari kredi faizlerinde düşüşü desteklemiştir. Son olarak da, KKM uygulamasının oluşturduğu istikrarın etkisiyle Rusya- Ukrayna krizine ve FED faiz artışına rağmen finansal piyasalarda yaşanan oynaklıklar sınırlı kalmıştır.

KKM’ye büyük ilgi gösteren vatandaşlarımıza milli paramıza duydukları güvenin yanı sıra makro ekonomik ve finansal istikrara sağladıkları destek için teşekkür ediyoruz.”

BÜTÇEYE MALİYETİ 30-35 MİLYAR TL

Bankacıların yaptığı hesaplamalara göre KKM’nin neredeyse tamamı bireysel kullanımdan bir haftada yaklaşık 80 milyar TL tutarında mevduatın dönüşü olacak.

İlk haftanın Hazine’ye maliyeti 10 milyar TL’nin biraz üzerinde hesaplanıyor. KKM sisteminin geçen haftaki veri olan 570 milyar TL üzerinden Hazine ve TCMB’ye toplam maliyeti ise mevcut kur ile 30-35 milyar TL düzeyinde.

Bankacıların hesaplamalarına göre kurun mevcut seviyesinde sistemin 30-35 milyar TL olan maliyeti dolar/TL’nin 15’i aşması durumunda 45 milyar TL’ye yükselecek. Kurun 18 seviyesine ulaşması halinde ise maliyet 165 milyar TL’ye kadar yükselebilecek.

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