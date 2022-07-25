Petrol fiyatları Fed etkisiyle geriledi

Petrol fiyatları, Fed'in faiz artışlarının yakıt talebini azaltacağı endişeleriyle ve Libya'nın arzı artıracağı haberleriyle düşmeye bugün de devam etti.

Sozcu.com.tr

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Petrol, Fed’den beklenen faiz artırımının petrole olan talebi azaltacağı beklentisiyle son günlerde kaydettiği kayıpları artırdı. Diğer taraftan Çin’in corona virüsü politikasının düşük talep yaratması ile Çin’deki büyüme verilerine ilişkin yavaşlama sinyalleri de fiyatların baskı altında kalmasına neden oldu.

Ayrıca Libya Ulusal Petrol Şirketi (NOC) cumartesi günü yaptığı açıklamada, üretimi iki hafta içinde günde 1,2 milyon varile çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. Libya petrolünün arzının artacağı haberleri de fiyatları baskıladı. Böylece Brent ve ABD ham petrolünde kayıplar dördüncü gününe girmiş oldu.

FED BASKISI

Bununla birlikte petrol piyasası ABD Merkez Bankası’nın (Fed) nasıl bir politika izleyeceğine dair ipuçları için yarın başlayacak ve iki gün sürecek para politikası toplantısını da izleyecek.

Fed’in ekonomik aktiviteyi sınırlayabilecek önlemlerinin yakıt talebini azaltabileceği düşünülüyor. Batı yaptırımları yüzünden Rus petrol ticaretinde yaşanan sorunlarının yarattığı fiyat hareketliliği bu baskı nedeniyle yerini aşağı yönlü harekete bıraktı.

Haftanın ilk işlem gününde brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,8 düşüşle 102 dolara geriledi. ABD hafif ham petrolü de yüzde 0,8 gerileyerek 93,93 dolara düştü.

EKONOMİNİN YAVAŞLAYACAĞI BEKLENTİSİ PİYASAYI BASKILADI

Reuters’ın aktardığına göre, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan varlık yönetim şirketi Emori Fund Management’ın CEO’su Tetsu Emori, “ABD Merkez Bankası’nın agresif faiz artışlarının küresel ekonomiyi yavaşlatacağına ve yakıt talebini azaltacağına dair artan endişeler nedeniyle petrol fiyatları baskı altında” dedi.

Finansal hizmetler veren Fujitomi Securities baş analisti Kazuhiko Saito ise “Libya ham petrol üretiminin yeniden başlamasının küresel arzdaki sıkışıklığı hafifleteceği beklentileriyle de piyasa tonu düşüş eğilimini sürdürecek” dedi.

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