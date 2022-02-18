Rus Lukoil, Şah Deniz projesindeki payını artırdı

Rus petrol şirketi Lukoil, TPAO'nun da ortak olduğu Şah Deniz projesinde yüzde 1,5 milyar değerinde hisse alarak projedeki oayını yüzde 20'ye yükseltti.

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Rusya’nın ikinci en büyük petrol üretim şirketi Lukoil, Türkiye Petrolleri’nin (TPAO) de ortak olduğu Azerbaycan’ın Şah Deniz doğalgaz projesinde yüzde 9,99 hisseyi Malezyalı petrol ve gaz şirketi Petronas’tan 1,45 milyar dolara satın aldı.

Lukoil, Petronas’tan yüzde 1,.5 hisseyi 2,25 milyar dolara satın almayı planlıyordu. Ancak projenin diğer hissedarlarından BP ve Azeri SOCAR’ın öncelikli alım haklarını kullanmasının ardından şirket hisse alım büyüklüğünü azalttı.

Anlaşmanın bugün tamamlanmasının ardından Şah Deniz projesinde Lukoil’in hisseleri yüzde19,99 olurken, projenin operatörü BP yüzde 29,99, TPAO yüzde 19, SOCAR yüzde 14,35, NICO yüzde 10 ve SGC yüzde 6,67 paya sahip. (REUTERS)

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