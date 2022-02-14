Sertifika vermeden helalinden harcıyor

Ticaret Bakanlığı’na bağlı olarak gıda ve çeşitli ürünlere “Helal Sertifikası” verip, alanında dünya lideri olmak amacıyla Temmuz 2018’de kurulan Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) küme düştü.

Deniz AYHAN

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Kurumun 2022 Performans Programı'na göre, 4 yılda yerli ve yabancı sadece 30 firmadan başvuru alabildi ve toplam 8 sertifika verdi.

Ankara'da 1071 metrekarelik hizmet binasında görev yapan HAK'ın 5 yönetim kurulu üyesi bulunuyor. Kurumda 4 Daire Başkanı ve 52 personel görev yapıyor. HAK, faaliyete geçtiği 2018'den 2021 yılı sonuna kadar 35.3 milyon lira harcadı.Bu yılki bütçesi de 9 milyon 390 bin TL oldu.

HAK, dünyadaki 1.8 milyar Müslüman'a yönelik 3.9 trilyon dolar büyüklüğündeki helal ekonomisinden pay alma hedefi ile kurulmuştu.