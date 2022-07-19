Tarım alanlarında tırtıl istilası: Birçok ürün tehlike altında

Son günlerde Trakya ve Marmara Bölgesi'ndeki tarım arazilerinde tırtıl istilası yaşanıyor. Özellikle ayçiçeği tarlalarında görülen bu zararlı popülasyonu kapya biberi, yonca ve mısır tarlalarını tehdit eder boyutlara ulaştı. Bölgede binlerce kovan olması arıcıları da tedirgin ediyor.

Sozcu.com.tr

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İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Çanakkale, Eskişehir ve Bilecik gibi pek çok ildeki tarım arazisi, yoğun bir şekilde tırtıl istilasına uğramış durumda.

Ekili arazilerde tespit edilen çayır tırtılı zararlısı, özellikle çiftçilerin ‘sarı gelin’ olarak nitelediği ayçiçeği tarlalarında ve bazı köylerdeki kapya biberi, yonca ve mısır tarlaları için tehlike oluşturuyor.

KAPYA BİBERİ, YONCA VE MISIR TARLALARI…

Marmara Bölgesi’nde ayçiçeği ekili alanlarda popülasyonu artan çayır tırtılı zararlısının, ekili alanlara zarar vermesi nedeniyle Bursa genelinde kimyasal mücadele başlatıldı.

Çanakkale’nin köylerinde ekili bulunan kapya biberi, yonca ve mısır tarlarını istila eden çayır tırtılları ise, bitkilerin yapraklarını yiyerek zarar veriyor.

Aynı şekilde Bilecik’te ayçiçeği ekili alanlarda çayır tırtılı popülasyonun arttığı ve ayçiçeği ekili alanlarda zararlar oluşturduğu tespit edildi.

Eskişehir’deki ayçiçek tarlaları da ‘çayır tırtılı’ istilası ile karşı karşıya. Ayçiçek ekimi bakımından Türkiye’de 12’nci sırada yer alan Eskişehir’de, ayçiçek ekili alanların yüzde 3’ünde çayır tırtılı tespit edildiği belirtildi.

EKİLİ ALANLARIN YÜZDE 3’ÜNÜ İSTİLA ETTİ

Eskişehir genelinde yaklaşık 225 bin dekar alanda ayçiçeği yetiştirilmekte olup, Eskişehir bu üretim alanı ile Türkiye’de 12. sırada yer alıyor.

Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemeler ve üreticilerden gelen bilgiler neticesinde, bugün itibariyle yüzde 3 oranında ayçiçek ekili alanda çayır tırtılı ile karşı karşıya olunduğu belirtildi.

Alpu ilçesinde 5 bin dekar, Mahmudiye ilçesinde 500 dekar, Odunpazarı ilçesinde 250 dekar, Seyitgazi ilçesinde 100 dekar ve Tepebaşı ilçesinde de 900 dekar olmak üzere toplam 6 bin 750 dekarlık alanda bulaşıklık tespit edildiği kaydedildi.

‘BÜYÜK VERİM KAYBINA SEBEP OLAN BİR ZARARLI’

Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, zararlı haşere ile mücadele işlemlerine hemen başlanıldığını ve bugün itibarıyla bulaşık olarak tespit edilen 6 bin 750 dekar alanın 6 bin 285 dekarının zararlının yaşam döngüsü dikkate alınarak mücadele edildiğini söyledi.

Gümüş’ün verdiği bilgilere göre, zararlı popülasyonu azaltıldı.

“Çayır tırtılı, bitkinin yaprak ve çekirdek kısmını yiyerek, üründe büyük verim kaybına sebep olan bir zararlıdır” diyen Gümüş, “Bu nedenle etkin mücadelenin zaman kaybetmeden yapılması gerekmektedir” diye konuştu.

“Uygulanan kimyasal mücadele yanında kültürel mücadele olarak, özellikle sonbaharda toprak derin sürülmek suretiyle kışı geçirmek üzere toprağa giren larvalar öldürülmüş olur” diyen Gümüş, şöyle devam etti:

“Üretimin itici gücü, bal arılarının göz önüne alarak ilaçlama yapılması çok önemlidir. Çayır tırtılı zararını en aza indirmek için, üretim yerlerinde bu zararlı ile karşılaşıldığında vakit kaybedilmeden en yakın ilçe müdürlüğüne bilgi verilmesi ve acilen ilaçlamaya başlanması gerekiyor.”

ŞEKER PANCARI DA TEHLİKEDE

Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş ise, çayır tırtılının her türlü bitkiyle beslenen bir zararlı olduğu bilgisini verdi.

Aktaş, “Üreticilerimizin ayçiçeği tarlalarına sınır konumlarda bulunan mısır, yonca, şeker pancarı gibi ürünlerini de kontrol etmeleri gerekmektedir” dedi.

“Zararlının 1 gün içerisinde etki gösterdiği alan büyüklüğünün yüksek olması sebebiyle ilaçlamaların ivedi şekilde yapılması önem arz etmektedir” diyen Aktaş, şöyle devam etti:

“İlaçlı mücadele yapacak üreticilerimizin ayçiçeğinin çiçek döneminde bulunması nedeniyle ilaçlama yapılacak bölgedeki arıcılarımızı bilgilendirmesi ve ilaçlamalarını arıların aktif olmadığı saatlerde yapması ve kullanacakları ilaçların ruhsatlı olması gerekmektedir.”

ARICILAR DA TEDİRGİN

Öte yandan, çayır tırtılı denilen zararlı haşere ile başlatılan kimyasal mücadele arıcıları tedirgin ediyor.

İlaçlamaya yapılan bölgelerde çok sayıda arıcılık yapan kişinin olduğu binlerce kovanda arı bakıldığı bildirildi.

Aktaş, bu konuya ilişkin şöyle konuştu:

“İlaçlı mücadele yapacak üreticilerimizin ayçiçeğinin çiçek döneminde bulunması nedeniyle ilaçlama yapılacak bölgedeki arıcılarımızı bilgilendirmesi ve ilaçlamalarını arıların aktif olmadığı saatlerde yapması ve kullanacakları ilaçların ruhsatlı olması gerekmektedir.”

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