Tüketici güveni şubatta geriledi

TÜİK'in açıkladığı Tüketici Güven Endeksi şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında azaldı. 2021 Aralık'ta 68,9'e düşerek tarihinin en düşük seviyesine gerileyen tüketici güven endeksi, 2022 Ocak'ta aylık yüzde 6,2 artışla 73,2'ye yükselmişti.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Şubat ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi’ni açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında azaldı; ocak ayında 73,2 olan endeks, şubat ayında 71,2 oldu.

2021 Aralık’ta 68,9’e düşerek tarihinin en düşük seviyesine gerileyen tüketici güven endeksi, 2022 Ocak’ta aylık yüzde 6,2 artışla 73,2’ye yükselmişti. Dipten dönen endeks, yeniden düşüş gösterdi.

Endeksin 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

EN ÇOK HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Şubat ayında mevcut dönemde hanenin maddi durum beklentisi aylık bazda yüzde 1,6 azalarak 55,2’ye geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi ise şubatta aylık bazda yüzde 4,2 azalarak 68,3 değerini aldı.

Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi ise şubatta aylık yüzde 3,8 azalarak 71,7 değerine gerilerken; gelecek 12 ayda dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi yüzde 1,7 azalarak 89,4 oldu.

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