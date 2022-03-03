Yeni aşı üretim merkezi ihalesi tanıdık müteahhide gitti

Yerli aşı üretimi için planlanan "Türkiye Aşı ve Biyoteknoloji Üssü" birinci etap ihalesi, YDA İnşaat'a verildi. Ankara Esenboğa yakınında yapılacak merkezin inşaatı bir yıl sürecek.

Yusuf DEMİR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP iktidarının tartışmalı bir kararla 2011 yılında kapattığı aşı üretim merkezi Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü yerine yeni bir aşı üretim merkezi kuruluyor.

Sağlık Bakanlığı Turkovac’tan sonra yerli aşı ve biyoteknolojik ürünlerin geliştirilmesi için planlanan merkezin yapım işini ihale etti.

Yaklaşık maliyeti 175 milyon 767 bin 857 lira 72 kuruş olarak hesaplanan, “Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi 1. Etap Yapımı” ihalesi Kamu İhale Kanunu’nun 21-b Pazarlık usulüne göre yapıldı.

21-b Pazarlık usulünün verdiği imkanla ihale ilanı yayınlanmadı. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen şirketler özel olarak davet edildi. 19 Ocak’ta yapıldığı açıklanan ihalede toplam 3 firma teklif sundu.

İhale 149 milyon 800 bin TL’ye YDA İnşaat’a verildi. 16 Şubat’ta imzalanan sözleşmeye göre projenin 25 Şubat’ta başlaması 365 gün sürmesi ve 24 Şubat 2023 günü tamamlanması öngörüldü.

50 BİN METREKARE KAPALI ALAN

Cumhuriyetin ilk yıllarında ilk Sağlık Bakanı Doktor Refik Saydam tarafından kurulan Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü'nde aşı üretimi 1998’de durdurulmuştu. 2011 yılında kapatılan Enstitü, corona virüsü salgını sürecinde yeniden tartışma konusu oldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, yeni üretim merkezinin Ankara Esenboğa Havalimanı yakınlarında, 50 bin metrekarelik kapalı alanda hizmet vereceği duyurulmuştu.

Bakanlık kaynakları, “Hıfzıssıhha-Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi” ismiyle faaliyet göstermesi planlanan merkezde, aşı ve biyoteknolojik ürünler geliştirilip üretileceğini açıkladı.

KAMU İHALELERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

YDA'nın son yıllarda üstlendiği bazı kamu projeleri şöyle:

Dalaman Havalimanı, Manisa Şehir Hastanesi, Konya Karatay Şehir Hastanesi, Kayseri Şehir Hastanesi, Diyarbakır Havalimanı Emergency Pisti, Yozgat Havalimanı Altyapı, Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi, İstanbul Finans Merkezi Halk Bank Kuleleri, HAVELSAN Teknoloji Kampüsü Projesi, Aselsan Rehis Gölbaşı Tesisleri Etap 2 Projesi

İlginizi Çekebilir İş bitiremeyen gözde müteahhitlere ödül

İlginizi Çekebilir 4 milyarlık 3 şehir hastanesinin inşaatı gizli kapaklı ihalelerle verildi

İlginizi Çekebilir 'Demirkafes' ya da imar çıkmazı