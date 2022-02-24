Yerlilerin döviz mevduatı geçen hafta 7 milyar dolar azaldı

Yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta 7,1 milyar dolar azaldı. Şirketlerin kur korumalı mevduata geçişleri düşüşte etkili oldu. Net rezerv de bu sayede 4 milyar dolar arttı.

Sozcu.com.tr

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Yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları geçen hafta 7,1 milyar dolar azalarak 216 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 18 Şubat haftasında yerlilerin toplam yabancı para mevduatında parite etkisinden arındırılmış düşüş 7,8 milyar dolara ulaştı. Bu düşüşün 767 milyon doları bireysellerden, 7 milyar 32 milyon doları şirketler kaynaklı oldu.

Şirketlerin vergi avantajı nedeniyle kur korumalı TL mevduata (KKM) geçişleri, döviz mevduatlardaki düşüşte etkili oluyor.

NET REZERV ARTTI

TCMB’nin net uluslararası rezervleri 18 Şubat itibarıyla bir önceki haftaya göre 4 milyar dolar artışla 19.8 milyar dolara yükseldi. Brüt rezerv ise 0,8 milyar dolarlık düşüşle 114 milyar dolara geriledi.

Swap hariç net rezerv de 4,9 milyar dolarlık yükselişle -43,2 milyar dolar oldu.

TCMB’nin net uluslararası rezervleri döviz piyasasına müdahaleler ve BOTAŞ başta olmak üzere KİT’lere yapılan döviz satışları nedeniyle bir ay önce 20 yılın en düşük seviyesi olan 7.55 milyar dolara gerilemişti.

Rezervler daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile swap anlaşması, ihracatçıların döviz gelirlerinin yüzde 25’inin TCMB’ye satışı ve KKM gibi adımlarla kısmen toparlandı.

Öte yandan, yabancılar geçen hafta nette hisse senedi piyasasına 37,3 milyon dolarlık giriş yaparken, tahvil piyasasından 185,2 milyon dolarlık çıkış yaptı.

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