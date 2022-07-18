Ukrayna Merkez Bankası savaş sırasında 12,4 milyar dolarlık altın sattı

Ukrayna Merkez Bankası, savaş sırasında 12 milyar doların üzerinde altın rezervini sattıklarını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna Merkez Bankası Başkan Yardımcısı dün yaptığı açıklamada, bankanın Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 şubat tarihinden bu yana 12,4 milyar dolarlık altın rezervi sattığını açıkladı.

Ukrayna Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Kateryna Rozhkova ulusal televizyona verdiği demeçte, “Bu altını ithalatçılarımızın ülke için gerekli malları satın alabilmeleri için satıyoruz” dedi. Rozhkova ayrıca altın rezervlerini Ukrayna grivnasını desteklemek için satmadıklarını belirtti.

Ukraya’nın altın rezervleri ile ilgili gelişmenin yanında savaş sırasında yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle Rusya’nın da elindeki altın rezervini satıp satamayacağı tartışma konusu olmuştu. Ukrayna’nın işgali gerekçesiyle sert yaptırımlarla karşı karşıya kalan Moskova’nın elinde 2 bin tonun üzerinde altın rezervi bulunuyordu.

RUS ALTININA AMBARGO

Rusya’nın yurtdışındaki varlıklarının bloke edilmiş olmasına rağmen rezervlerin büyük çoğunluğunun ülke içinde tutuluyor olması da bunları kullanıp kullanamayacağının tartışılmasına sebep olmuştu.

Son olarak geçtiğimiz ay ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'dan ABD'ye altın ithalatına yasak getirildiğini ve Rus savunma sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 100 kişi ve kuruma yaptırım uygulandığını duyurdu. Ayrıca Avrupa Komisyonu da önceki gün Rusya’ya yeni yaptırım dizisinde altın ihracatına ambargo uygulamayı hedefleyeceğini açıkladı.

Bu gelişmelerle birlikte dünyanın önde gelen altın ithalatçılarından olan Rusya’nın değerli metallerin satışı için müşteri bulup bulamayacağı da merak konusu.

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