1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretini açıkladı. Erdoğan, köprüden bir hafta geçişin ücretsiz olduğunu belirterek "Otomobil geçişleri ile alakalı fiyatı, 200 lira olarak belirledik" dedi.

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1915 Çanakkale Köprüsü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törenle açıldı. Açılış töreninde konuşan Erdoğan, köprüden geçiş fiyatını duyurdu.

Köprüden bir hafta geçişin ücretsiz olduğunu belirten Erdoğan, “Otomobil geçişleri ile alakalı fiyatı, 200 lira olarak belirledik” ifadelerini kullandı.

BAKAN 15 EURO AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart 2022'de açılacağını ve geçiş ücretinin 15 euro olacağını açıklamıştı.

Sözleşmede belirlenen bu ücret Euro bölgesi enflasyonuna göre güncellendiği için 2021 sonu enflasyonu hesaplandığında geçiş garantisinin 2022 için 17,7 euro (290 TL) olması bekleniyordu.

Buna göre köprünün yıllık garanti ücreti yaklaşık 380 milyon euro, işletme süreci boyunca verilecek toplam devlet garantisi miktarı ise yaklaşık 6 milyar euro oldu.

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