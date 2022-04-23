23 Nisan tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor: Çocuklar iki yıl sonra Anıtkabir’de

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlanıyor. Çocuklar pandemi nedeniyle iki yıl aradan sonra Atatürk'ün huzuruna çıktı. Yurdun dört bir köşesinden rengarenk manzaralar oluştu. .

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Egemenliğin padişahtan halka geçişinin sembolü, dünyanın tek çocuk bayramı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.

Kutlamaların en önemli merkezi yine Anıtkabir oldu. Çocuklar, bayramı kutlamak ve Ulu Önder Atatürk’e saygılarını sunmak için Anıtkabir’e koştu.

Resmi tören Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in öğrenci ve öğretmenler ile ziyaretiyle gerçekleşti. 2 yıldır Covid-19 önlemleri çerçevesinde tören öğrenciler olmadan gerçekleşiyordu.



ASLANLI YOLDAN ATA’NIN HUZURUNA

Öğretmenler, öğrenci ve velilerden oluşan heyet, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine geldi. Bakan Özer'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve sonrasında İstiklal Marşı okundu.

İSTANBUL’DA İMAMOĞLU ÇOCUKLARLA KUCAKLAŞTI

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Taksim Meydanı’ndaki Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çocuklarla biraraya geldi.



TAKSİM’DE COŞKU

Bayram, Taksim meydanında çocukların halkoyunu ve dans gösterileriyle renklendi.

MANSUR YAVAŞ ESİLA’YA BIRAKTI



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan ve Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı’nda koltuğunu işitme ve konuşma engelli Esila’ya bıraktı. Esila, hayalindeki başkenti işaret dili ile anlattı. Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Esila tüm Cumhuriyet çocuklarına ses oldu, bize şiir gibi bir başkenti yüreğinin sesiyle anlattı. İyi ki varsınız, iyi ki geleceğimiz sizlere emanet” dedi.

GAZİANTEP CIVIL CIVIL

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, okullarda coşkulu törenle kutlandı. Çocukların hazırladığı gösteriler heyecanla izlendi.





KAYSERİ’DE RENKLİ TABLO

İki yıldan fazla süren pandemi sürecinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’nde çocuk hastalarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.





KAPADOKYA’DA GÖKYÜZÜNÜ BAYRAKLAR SÜSLEDİ

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gökyüzüne Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle ile yükseldi.

SAMSUN’DA SADE TÖREN

Samsun’da, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) kuruluşunun 102. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, şehit cenazesi nedeniyle sade bir programla yapıldı.



OSMANİYE

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, makamını temsili olarak 3. sınıf öğrencisi Tanem Sevim Sarmalı’ya devretti. Vali Yılmaz’ın vali olarak bir talimatı olup olmadığını sorması üzerine talimatlarını sıralayan Sarmalı, ilk olarak Vali Yardımcısı Adem Yılmaz’ı arayarak Osmaniye’ye planetaryum yapılması talimatını verdi.

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