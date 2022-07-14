AKP’li belediye ‘kuyruk olmasın’ diye zam yaptı, yetmedi büfeyi kaldırdı

AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ucuz olmasından dolayı vatandaşların sürekli uzun kuyruklar oluşturduğu Kent Ekmek'e zam yaptı. Yapılan zammın ardından 2 liraya satılan 200 gram somun ekmeğin fiyatı 2 lira 75 kuruşa yükseldi. AKP’li belediye ekmek kuyruklarını gizlemek içinse Forum AVM ve Büyükşehir Belediyesi önünde bulunan kent ekmek büfesini kaldırdı.

Müslüm EVCİ

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AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaytur A.Ş bünyesinde faaliyet gösteren Kent Ekmek Fabrikası ürünlerine zam yaptı.

Gelen zamla birlikte 2 liraya satılan 200 gram somun ekmeğin fiyatı 2 lira 75 kuruşa yükseldi.

KUYRUKLARI GİZLEMEK İÇİN KENT EKMEK BÜFELERİNİ KALDIRDILAR

AKP'li belediye ekmek kuyruklarını gizlemek içinse Forum AVM ve Büyükşehir Belediyesi önünde bulunan Kent Ekmek büfesini kaldırdı.

AKP'li belediye daha öncede uzun kuyrukları gizlemek için Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Kent Ekmek büfesini kaldırarak 60 metre ileride başka bir noktaya taşımıştı.

“MIZRAK ÇUVALA SIĞMIYOR”

AKP'li belediyenin kuyrukları gizlemek için KENT Ekmek büfelerini kaldırmasına CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer tepki gösterdi. Sosyal medya hesabında açıklama yapan Özer, şu ifadelere yer verdi:

*Cumhuriyet Meydanı’nda herkesin gördüğü ekmek kuyruklarını yani eserleri olan kötü tabloyu gizlemek için ekmek büfesini bir arka sokağa taşıdılar.

*Ancak orada da gerçeğe engel olamadılar. Vatandaşı hapsettikleri yokluğu, yoksulluğu bitirmek yerine, sadece koltuk kaygıları ile kuyrukları saklamayı düşünen yalan, dolan, algı oyunlarına, anlayışlarına yani beceriksizliklerine tüm hızıyla devam ediyorlar.

*Şimdi de kuyrukları gizlemek için Forum AVM ve Büyükşehir Belediyesi önünde bulunan kent ekmek büfesini kaldırdılar.

*Mızrak çuvala sığmıyor, anlayın artık! Mutfakta yangın var, yangın. Kent ekmek büfelerini kaldırmakla, isyan eden vatandaşa ‘sabır’ çağrısı yapmakla yaşanılan ekonomik buhranı önleyemezsiniz, gizleyemezsiniz.

*Vatandaş bu acı tabloyu dibine kadar her yerde yaşıyor ve hala yaşatıyorsunuz. Sorunun ana kaynağı sizsiniz.

*O yüzden sebep olduğunuz bu kötü tabloyu daha da derinleştirmeyin, milleti daha fazla üzmeyin, umutsuzluğa sürüklemeyin. AKP demek zam demek, kuyruk demek, yokluk demek

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