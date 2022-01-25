Babasını bıçaklayarak öldürmüştü, Dilara için istenen ceza belli oldu

İstanbul Ümraniye’de, geçtiğimiz ay tartıştığı babası Mustafa Emre Kınalı’yı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan 20 yaşındaki Cansel Dilara Kınalı hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede, hayatını kaybeden Mustafa Emre Kınalı’nın 112 hekimine ‘bir şeyim yok siz gidebilirsiniz’ dediği belirtildi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Ümraniye'de 3 Aralık 2021 tarihinde tartıştığı babası Mustafa Emre Kınalı'yı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 20 yaşındaki Cansel Dilara Kınalı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli ile maktulün öz kız-baba oldukları, şüphelinin anne ve babasının ayrı olduğu kendisinin annesi ile kaldığı aktarıldı.

Cansel Dilara Kınalı'nın uyuşturucu madde tedavisi gördüğü ve halen uyuşturucu madde kullandığının belirtildiği iddianamede, babasının da aileden ayrı yaşadığı ve arada bir çocuklarının yanına ziyarete geldiği kaydedildi.

UYUŞTURUCU NEDENİYLE TARTIŞMA

Mustafa Emre Kınalı'nın olay günü akşam saatlerinde şüpheli Cansel Dilara Kınalı ve annesinin evine alkollü olarak geldiği ve evde de alkol almaya başladığı aktarıldı. İddianamede, baba Mustafa Emre Kınalı’nın, eve gelen kızı Cansel Dilara Kınalı'nın madde etkisinde olduğunu fark ettiğini ve kızıyla arasında bu yüzden sözlü tartışmanın başladığı anlatıldı.

Babasına karşılık vererek odasına çekilmeye çalışan Cansel Dilara Kınalı'nın peşinden gelen babasına mutfaktan aldığı bıçak ile gelişi güzel vurduğu belirtildi. Bıçaklanan Mustafa Emre Kınalı'nın eski eşinin 112'yi aradığı ve Kınalı'nın hayatını kaybettiği aktarıldı.

ARKADAŞININ EVİNDE YAKALANDI

İddianamede, Cansel Dilara Kınalı'nın panikle evden kaçarak Üsküdar'da bulunan arkadaşına gittiği ve orada yakalandığının anlatıldı. Cansel Dilara Kınalı ifadesinde ise, babası ile bir türlü anlaşamadıklarını ve daha önceden uyuşturucu tedavisi gördüğünü, bağımlı olduğunu ve suç tarihinde babasının alkollü olması nedeniyle tartıştıklarını, üzerine gelmesini engellemek için mutfaktan aldığı bıçakla gelişigüzel vurduğunu söyledi.

‘ÖLÜYORUM'

Olayın görgü tanığı olan Cansel Dilara Kınalı'nın annesi B.Y. ise kızının eve geldiğinde kendisinde olmadığını, babasıyla bu nedenle tartıştıklarını, kızının odasına çekildiğini, karşılıklı birbirleri ile atıştıklarını ve itiş kakış yaşandığını ifade etti. B.Y. ifadesinin devamında ise Mustafa Emre Kınalı'nın yerde yatarken ‘ölüyorum' dediğini ve 112 ekiplerini aradığını, olayı tam görmediğini anlattı.

112 EKİPLERİNE ‘BİR ŞEYİM YOK SİZ GİDEBİLİRSİNİZ' DEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Tanık olarak dinlenen 112 Hekimi M.D.G. ise, bayılma ihbarının ardından olay yerine ulaştıklarını, tanık B.Y.'nin ‘bayıldı kafasını vurdu' şeklinde beyanda bulunduğunu, yerde yüz üstü yatan maktulün hafif inlemeleri olduğunu hatta ‘bir şeyim yok siz gidebilirsiniz' dedikten sonra, ayağa kalkmak istediği halde kalkamadığını, kan lekesi gördüğünü, eşinin ‘kızı bıçakladı galiba' dediğini, müdahale ettiklerini söyledi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Savcılık, şüpheli Cansel Dilara Kınalı'nın öz babası Mustafa Emre Kınalı'yı aralarında çıkan sözlü tartışma sonucu bıçaklayarak kasten öldürdüğünün anlaşıldığını belirterek, şüphelinin “üstsoydan akrabayı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasını talep etti. İddianame değerlendirilmek üzere Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

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