BAE ajanı olduğu iddia edilen sanığın ev hapsi kaldırıldı

Birleşik Arap Emirlikleri için çalıştığı öne sürülen, Sakarya'da tutuklandıktan sonra ev hapsi şartıyla tahliye edilen Ürdün vatandaşı hakkında yeni karar... Ahmed Mahmoud Ayesh Al Astal'ın ev hapsi cezası kaldırıldı.

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için casusluk yaptığı iddia edilen Ürdün vatandaşı Ahmed Mahmoud Ayesh Al Astal’ın, ‘siyasal veya askeri casusluk’ ve ‘gizli kalması gereken bilgileri açıklama’ suçunu işlediği belirlenmiş, şüpheli istihbari çalışma neticesinde Sakarya'da yakalanıp tutuklanmıştı.

BAE için çalıştığı öne sürülen Ürdün vatandaşı hakkında ‘siyasal veya askeri casusluk' ve ‘gizli kalması gereken bilgileri açıklama' suçlarından hazırlanan iddianame kabul edildi. Sanık hakkında hazırlanan 159 sayfalık iddianame, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede,

SİYASAL VE ASKERİ CASUSLUKTAN YARGILANIYORDU

Türkiye’nin gündemine oturan BAE ajanı olduğu iddia edilen sanık için, ‘devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama' suçu ile ‘Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme' suçundan toplam 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istenilmişti.

Ahmed Mahmoud Ayesh Al Astal’ın yargılanmasına devam edildi. Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Söz hakkı verilen Astal’ın geçimini sağlamak ve günlük hayatına devam edebilmek için ev hapsinin kaldırılmasını talep etti.

MÜZEKKERE MİT’E GÖNDERİLDİ

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı ise konut infazının kaldırılması talebinin kabulünü ve diğer adli kontrol hükümlerinin devamını istedi. Sanık avukatlarının da sanığın beyanına katıldıkları ve isteğinin kabul edilmesini talep etti. Görüşünü açıklayan mahkeme heyeti ise MİT Başkanlığına iletilen müzekkerenin neticesinin beklenmesine ve sanık üzerindeki ev hapsi kararının kaldırılarak, imza yükümlülüğündeki adli kontrole çevrilmesine, bu kapsamda da her ayın ilk günü imza atmasına karar vererek, duruşmayı 31 Mart tarihine erteledi.

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