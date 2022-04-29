Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi araştırma görevlisi alıyor

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin boş bulunan kadrolarına araştırma görevlisi gerçekleştirecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Müracaatlar şahsen veya posta ile yapılacak olup, postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

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