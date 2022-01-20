CHP’den ‘Kahramanmaraş Afet Bölgesi ilan edilsin’ çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, 18-19 Ocak 2022 günlerinde yaşanan kar yağışının hayatı olumsuz yönde etkilediği Kahramanmaraş’ın afet bölgesi ilan edilmesi için TBMM’ye kanun teklifi verdi. Öztunç, özellikle seracılık yapan çiftçilerin bin dönüme yakın serasının büyük zarar gördüğünü vurguladı.

Ahmet KAYA

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, kar yağışının yoğun bir şekilde yaşandığı Kahramanmaraş’ın afet bölgesi olması için Meclis’te çağrıda bulundu.

Teklifinde, yarım metreyi aşan yoğun kar yağışı nedeniyle kentte yolların kapandığı, elektrik direklerinin yıkıldığı ve tarım arazileri, hayvan ağılları, seraların zarar gördüğünü belirten Öztunç, özellikle seracılık yapan çiftçilerin bin dönüme yakın serasının büyük zarar gördüğünü vurguladı.

“PATLAMA SONRASINDA ÇEVREYE PETROL YAYILDI”

Öztunç, kanun teklifinde, meyve ve zeytin ağaçlarının kırıldığını, gelecek yıl ürün vermesinin güç duruma geldiğini vurgulayarak şunları belirtti:

“Ayrıca yoğun kar yağışının etkili olduğu Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi’nden geçen Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’nın 511. kilometresinde gerçekleşen patlama neticesinde çevreye petrol yayılmıştır. Devlet desteği olmadan Kahramanmaraş çiftçisinin yaralarının sarılması mümkün görülmemektedir. Yaraların sarılması yurttaşların zararlarının hızlı bir şekilde tazmin edilmesi için bölgenin acil şekilde afet bölgesi ilan edilmesi gerekmektedir.”

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