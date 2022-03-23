CHP’li Öztrak: Türkiye’nin çok önemli avantajları var

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, "Türkiye'nin özellikle bu pandemiden sonra ortaya çıkan konjonktürde çok önemli avantajları da var. Türkiye'den 4,5 saatlik uçuş mesafesinde 58 ülkeye ulaşabiliyoruz. 1,5 milyar nüfusa mal satabiliyoruz" dedi.

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CHPli Öztrak, Sosyal Demokrasi Derneği’nin otelde düzenlediği, ‘Türkiye’de Ekonominin Durumu: Krizden Buhrana’ başlıklı ekonomi çalıştayına katıldı.

Öztrak, Türkiye ekonomisinin 10 yıldır patinaj yaptığını söyleyerek, “Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşına ‘dolarize edilmiş bir ekonomi’ ile yakalandı. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş her geçen gün tırmanıyor ve dünyaya sirayet edecekmiş gibi bir izlenim var. Bütün bunlara rağmen Hazine ve Maliye Bakanı çıkıyor, ‘Bu iş artık dibe vurdu, bundan sonra hep iyileşecek’ diyor. Bunun daha çok dibi var” dedi.

CHP’li Öztrak, ekonominin üreterek büyütülmesi gerektiğini belirtip şöyle konuştu:

* Sorunlarımız var, çok kötü yönetiliyoruz. Ülke çok kırılgan hale geldi. Dışarıdan gelecek her rüzgar bizi son derece olumsuz yönde etkiliyor ama Türkiye’nin özellikle bu pandemiden sonra ortaya çıkan konjonktürde çok önemli avantajları da var.

* Türkiye’den 4,5 saatlik uçuş mesafesinde 58 ülkeye ulaşabiliyoruz. 1,5 milyar nüfusa mal satabiliyoruz. Genç nüfus avantajımız var; ama artık zaman giderek daralıyor. Biz eğer gelişmeleri doğru okursak, hızla orta gelir tuzağından çıkarız.

* Avrupa Birliği, Balkanlar’ı bir yana bırakın bölgedeki en önemli tedarik üssü oluruz. Refah ve demokrasi endekslerinde de süratle yukarılara tırmanırız. (DHA)