Düzce’de korkutan deprem! Son depremler…

Düzce’nin Yığılca ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Yoğunpelit köyünde 22.40’ta yerin 4.9 kilometre derinliğinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem Bolu, Zonguldak ve Düzce'de hissedilirken, deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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