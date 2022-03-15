Eskişehir Milli Eğitim’de skandallar bitmiyor

Eskişehir Alpu ilçesinde okul müdürü Mustafa K.'nın kız öğrencilerine taciz etmesi nedeniyle tutuklanmasının ardından, Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yeni bir skandal daha ortaya çıktı.

Kemal ATLAN

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Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevden alınan Milli Eğitim eski müdürü Hakan Cırıt döneminde yapılan skandal atamalara bir yenisi daha eklendi. Kocaeli'nde ‘kız öğrencilere cinsel taciz’ iddiasıyla yargılanmış olan ve sonrasında Mihalgazi ilçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne atanan müdür E.K. uygunsuz davranışları nedeniyle görevinden uzaklaştı.

MEMURİYETTEN ÇIKARILDI, MAHKEME KARARI İLE DÖNDÜ

2018 yılı Mayıs ayında Kocaeli Dilovası ilçesi Hacı Seyit Taşan İlkokulu’nda yaşanan olayda, okulun müdür yardımcılığını yapan E.K., okulda yaşları 10 ila 12 arasında değişen 3 ayrı kız çocuğuna ‘cinsel istismar eylemi’ gerekçesiyle gözaltına alınmış ve devlet memurluğundan ihraç edilmişti.

Kız öğrencilerine hediyeler vererek, korkutarak, odasına çağırarak ‘özel bölgelerine dokunarak, kucağına oturtmaya çalışarak’ nitelikli bir şekilde cinsel istismarda bulunmaktan 8 ay tutuklu yargılanan E.K., mahkeme kararı ile memuriyete dönmüş ve Eskişehir Han ilçesinde düz öğretmen olarak görevlendirilmişti. Eğitim Bir-Sen üyesi olduğu öğrenilen E.K., daha sonra eski İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt tarafından 2021 yılı Eylül ayında yapılan atama ile Mihalgazi ilçesine Halk Eğitim Müdürü olarak atanmıştı.

Mihalgazi Halk Eğitim Merkezi Müdürü E.K.’nin son olarak okulda kadın bir öğretmene ‘saldırgan ve kadına karşı uygunsuz olmayan hareketlerde bulunduğu’ iddia edildi. Kadın öğretmenin Eskişehir Valiliğine şikayetinin ardından, E.K, ilçe kaymakamlığı tarafından açığa alındı.

TACİZ OLAYI NEDENİYLE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINMIŞTI

Sivrihisar Dümrek Ortaokul müdürüyken, evli olmasına rağmen, 2020 yılı Ocak ayında 19 yaşındaki eski kız öğrencisi İ.D.’yi kaçıran, Alpu ilçesi Alpu Orta Okulu ve Ertuğrulgazi İmam Hatip Okulu müdürlüğü görevini yapan Mustafa K., geçtiğimiz ay okulunda öğrenci olarak öğrenim gören kız öğrencilerden 10 ayrı müştekiye yönelik gerek sözlü gerekse elle taciz ettiğine yönelik iddialar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmış ve Beylikova Adliyesi’ne sevk edilmişti.

Okul müdürü Mustafa K. yapılan sorgusunun ardından sevk edildiği Beylikova Sulh Ceza Mahkemesi tarafından üzerine atılı olan çocuğa karşı cinsel taciz ve cinsel istismar suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaşanan atama skandalının ardının bakanlık tarafından geniş̧ bir soruşturma başlatılmış ve bakanlık olayla ilgili inceleme yapmak için 2 müfettiş̧ göndermişti.

Süreç içerisinde yaşanan ihmalleri, usulsüz atamayı inceleyen müfettişler, 2018 yılı Aralık ayında Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Hakan Cırıt'ı merkeze almış ve yerine ise İstanbul Beşiktaş̧ Milli Eğitim İlçe Müdürü Nesrin Kakırman’ı atamıştı.

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