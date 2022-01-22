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Konya- Antalya yolunda ulaşıma ‘kar’ engeli

Konya'yı Antalya'ya bağlayan kara yolunda, yoğun kar yağışı etkili oluyor. Polis, Seydişehir ilçesinden Antalya yönüne gidecek sürücülerin geçişine izin vermiyor.

Yayınlanma: 15:43 - 22 Ocak 2022 Güncellenme:
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İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan Konya-Antalya kara yolunda, 1825 metre rakıma sahip Alacabel mevkisinde, sabaha karşı başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Bölgede kar kalınlığı, 1 metreye ulaştı. Seydişehir ilçesi çıkışında önlem alan polis, sürücülerin Antalya yönüne geçişine izin vermiyor.

Karayolları ekipleri ise bölgede kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

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